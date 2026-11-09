दिवाळीच्या रात्री इथे मिळतो पैशांचा प्रसाद! महाकाली मंदिरात प्रसाद म्हणून वाटतात चक्क नोटा
नोटांचा प्रसाद म्हणजे मातेची बरकत असून तो घरी नेऊन देवघरात किंवा तिजोरीत ठेवल्यास वर्षभर घरात सुख समृद्धी नांदते अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.
Published : November 9, 2026 at 3:26 PM IST
अमरावती - दिवाळीला घरोघरी लक्ष्मीपूजन आटोपल्यानंतर अमरावती शहरात हिंदू स्मशानभूमी परिसरात असलेल्या महाकाली मंदिरात भाविकांची अलोट गर्दी उसळली. महाकाली मातेच्या दर्शनासोबतच येथे मिळणाऱ्या आगळ्यावेगळ्या पैशांच्या प्रसादाची भाविकांना विशेष ओढ असते. लाह्या बत्ताशांसोबतच चक्क दहा आणि वीस कधी-कधी शंभर आणि पाचशे रुपयांच्या अगदी कोऱ्या नोटा प्रसाद म्हणून वितरित केल्या जातात. हा प्रसाद म्हणजे मातेची बरकत असून तो घरी नेऊन देवघरात किंवा तिजोरीत ठेवल्यास वर्षभर घरात सुख समृद्धी नांदते अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. याच श्रद्धेपोटी दिवाळीच्या रात्री हजारो भाविकांनी महाकाली मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी केली.
कोऱ्या नोटांची बरकत मिळवण्यासाठी लागली रांग - दिवाळीच्या रात्री आठ वाजल्यापासून महाकाली मंदिरात भाविकांची गर्दी वाढण्यास सुरुवात झाली. रात्री जसजसा वेळ पुढे सरकत गेला तसतशी दर्शनासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. मंदिरापासून हिंदू स्मशानभूमी परिसरापर्यंत भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. महाकाली मातेचे दर्शन घेऊन बरकतीचा प्रसाद मिळवण्यासाठी भाविकांना तब्बल एक ते दोन तास प्रतीक्षा करावी लागत होती. मंदिराचे मुख्य पुजारी शक्ति महाराज यांच्या हस्ते भाविकांना लाया फुटाणे बत्ताशा सोबत दहा ते वीस रुपयांच्या कोऱ्या नोटा वितरित करण्यात येत होत्या. कोणाला एक कोणाला दोन तर काही भाविकांना चार ते पाच नोटा प्रसाद रूपाने मिळाल्या. पहाटे अडीच ते तीन वाजेपर्यंत मंदिरातील बरकतीचा हा सोहळा सुरू होता. एखादी शंभर आणि पाचशे रुपयांची नोटही त्यातून प्रसाद म्हणून भाविकाला मिळायची.
देवघरात किंवा तिजोरी ठेवतात पैशांचा प्रसाद - महाकाली मंदिरातून मिळणाऱ्या पैशांच्या प्रसादाला भाविकांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. हा केवळ पैशांचा प्रसाद नसून मातेचा आशीर्वाद आणि घरात बरकत आणणारे शुभचिन्ह असल्याची श्रद्धा आहे. त्यामुळे भाविका प्रसाद घरी नेऊन देवघरात किंवा तिजोरीत जपून ठेवतात. या प्रसादासाठी लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत महिला पुरुष आणि युवतींची मोठी उपस्थिती होती. अमरावती शहरात सोबतच लगतच्या गावांमधूनही भाविक महाकाली मातेची बरकत घेण्यासाठी आले होते. त्यामुळे नेहमी शांत असणारा हिंदू स्मशानभूमीचा परिसर दिवाळीच्या रात्री भक्तिमय गर्दीने अक्षरशः गजबजुन गेला होता. संपूर्ण परिसराला जत्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
43 वर्षांची परंपरा - महाकाली मंदिरातील या बरकतीच्या परंपरेला यंदा 43 वर्षे पूर्ण झाली असल्याचं मंदिरातील मुख्य पुजारी शक्ति महाराज यांनी सांगितलं. दरवर्षी लक्ष्मीपूजनानंतर रात्री हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यामध्ये नारीशक्ती कन्याशक्ती आणि सर्वसामान्य भावीक मोठ्या श्रद्धेने सहभागी होतात. भाविकांची संख्या कितीही असली तरी शेवटच्या भाविकाला बरकत मिळेपर्यंत हा उपक्रम सुरू ठेवला जातो. प्रसादामध्ये विविध प्रकारच्या वस्तूंचाही समावेश असतो. मातेच्या आशीर्वादाने सुरू झालेली ही परंपरा आजही अखंडपणे सुरू आहे असं शक्ती महाराज म्हणाले.
गर्दी नियंत्रणासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त - दिवाळीच्या रात्री महाकाली मंदिरात होणारी भाविकांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता मंदिर परिसरासह हिंदू स्मशानभूमी परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. भाविकांना शिस्तबद्ध पद्धतीने दर्शन घेता यावे रांगेत गोंधळ होऊ नये आणि परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिसांकडून विशेष नियोजन करण्यात आलं होतं. पोलीस उपायुक्त शामकांत घुगे यांनीही मंदिर परिसरातील बंदोबस्ताची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी महाकाली मातेचे दर्शन घेतले मंदिराचे मुख्य पुजारी शक्ति महाराज यांनी त्यांनाही बरकतीच्या स्वरूपात पैशांचा प्रसाद दिला.
शेवटच्या भाविकांपर्यंत बरकतीचा प्रसाद - भाविकांची श्रद्धा आणि गर्दी लक्षात घेऊन प्रत्येकाला व्यवस्थित दर्शन तसंच बरकतीचा प्रसाद मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. पोलीस कर्मचारी संपूर्ण परिसरात सतर्क होते. पहाटेपर्यंत भाविकांची ये-जा सुरू होती. शेवटच्या भाविकापर्यंत दर्शन आणि बरकतीचा प्रसाद पोहोचण्याचे नियोजन असल्याचे पोलीस उपायुक्त शामकांत घुगे यांनी सांगितलं.
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