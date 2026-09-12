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409 दिवसांचा विरह संपला! लाडकी महादेवी नांदणीत परतली; हजारो भाविकांनी केले जल्लोषात स्वागत

गुजरातमधील जामनगर येथील हत्ती पुनर्वसन केंद्रातून निघालेली महादेवी 42 कर्मचाऱ्यांसह मध्यरात्री दीड वाजता नांदणीत दाखल झाली. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कृष्णात कांबळे यांचा खास रिपोर्ट.

Madhuri Elephant Returns to Nandani
लाडकी महादेवी नांदणीत परतली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 9:52 AM IST

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कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह उत्तर कर्नाटकातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या नांदणी (ता. शिरोळ) येथील स्वस्तिश्री भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठातील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीचं तब्बल 409 दिवसांनंतर नांदणीत पुनरागमन झालं. मध्यरात्री दीड वाजता महादेवीचं पाऊल निषिधिका परिसरात पडताच हजारो भाविकांनी फुलांचा वर्षाव करत तिचं जल्लोषात स्वागत केलं.

‘लाडकी महादेवी’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. सव्वा वर्षाच्या संघर्षानंतर महादेवीचं नांदणीत पुनरागमन झाल्याने भाविकांमध्ये आनंदाचं वातावरण होतं. हा भावूक क्षण पाहताना संस्थानचे प्रमुख स्वस्तिश्री भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी यांनाही अश्रू अनावर झाले. महादेवीच्या स्वागतासाठी आणि निवासासाठी स्वतंत्र निवासस्थान उभारण्यात आलं असून, तेथे तिच्यासाठी अतिशय चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे.

42 कर्मचाऱ्यांसह मध्यरात्री नांदणीत पोहोचली महादेवी : गुजरातमधील जामनगर येथील हत्ती पुनर्वसन केंद्रातून निघालेली महादेवी हत्तीण 42 कर्मचाऱ्यांसह मध्यरात्री दीड वाजता नांदणीत दाखल झाली. वनविभाग, वनतारा टीम आणि वैद्यकीय पथकानं सुरक्षितपणे महादेवीला नांदणी मठ परिसरातील ‘माधुरी निवासस्थानी’ उतरवलं.

महादेवीच्या स्वागतासाठी किनी टोलनाका ते नांदणी गावातील गांधी चौकापर्यंत शेकडो भाविकांनी गर्दी केली होती. गावातील घरांच्या दारात रांगोळ्या काढून महादेवीचं स्वागत करण्यात आलं. गांधी चौकात अ‍ॅनिमल अ‍ॅम्ब्युलन्स दाखल होताच भाविकांनी फुलांची उधळण करत तब्बल सव्वा वर्षानंतर परतलेल्या महादेवीचं जल्लोषात स्वागत केलं.

यावेळी वनताराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहान करणी, नांदणी मठाचे स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी, वरूर मठाचे स्वस्तिश्री धर्मसेन भट्टारक, कोल्हापूर मठाचे स्वस्तिश्री लक्ष्मीसेन भट्टारक महास्वामी, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, माजी खासदार धैर्यशील माने, कृष्णराज महाडिक यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

साखर-पेढे वाटून, ढोल-ताशांच्या गजरात आनंदोत्सव : महादेवीच्या आगमनामुळे नांदणी गावात सणासारखं वातावरण निर्माण झालं होतं. मध्यरात्री दीड वाजताही बालकांपासून ज्येष्ठांपर्यंत नागरिक रस्त्यावर उपस्थित होते. महादेवीची एक छबी टिपण्यासाठी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाची धडपड सुरू होती. तब्बल सव्वा वर्षानंतर महादेवी गावात परतल्यानं नांदणीकरांनी ढोल-ताशांच्या गजरात आनंदोत्सव साजरा केला. ट्रॅक्टरमधून साखर-पेढे वाटत नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला.

नांदणीत तगडा पोलीस बंदोबस्त : महादेवी हत्तीणीच्या स्वागतासाठी नांदणी गावात हजारो भाविकांची गर्दी झाली होती. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गावात 25 पोलीस अधिकारी, 100 हून अधिक पोलीस कर्मचारी आणि गृहरक्षक दलाची टीम तैनात करण्यात आली होती.

'वनतारामध्ये सव्वा वर्ष काळजी' : गुजरातमध्ये अनंत अंबानी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या वनतारा हत्ती संगोपन केंद्रात गेल्या सव्वा वर्षापासून कोल्हापूरकरांची लाडकी महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात आली. तिच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार करण्यात आल्यानंतर आता ती पूर्णपणे ठणठणीत आहे. नांदणी मठातही महादेवीसाठी त्याचप्रमाणे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, वैद्यकीय पथक सज्ज ठेवण्यात आलं आहे.

महादेवीला एका वर्षात नांदणी मठात परत आणण्याचा अनंत अंबानी यांनी दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे, अशी प्रतिक्रिया वनताराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहान करणी यांनी यावेळी व्यक्त केली.

TAGGED:

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