'संसदीय राजकारण कसं करायचं, हे नाथाभाऊंनी मला शिकवलं'- महादेव जानकर यांनी एकनाथ खडसेंचं केलं कौतुक
राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी एका मुलाखतीत एकनाथ खडसे यांचं कौतुक केलं आहे. तर भाजपाच्या अनुपस्थितीवर सावध भूमिका घेतली आहे.
Published : August 30, 2026 at 5:50 PM IST
जळगाव : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याच्या निमित्ताने राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी नाथाभाऊंच्या राजकीय आणि सामाजिक योगदानाचं कौतुक करताना विविध राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केलं. खडसे यांच्या अमृतमहोत्सवाला भाजपा तसेच महायुतीतील मोठ्या नेत्यांची अनुपस्थिती, पंकजा मुंडे यांचा अचानक रद्द झालेला दौरा, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे संघटन आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाची आगामी वाटचाल यावर जानकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
‘नाथाभाऊ राज्याचे दीपस्तंभ; मी त्यांचा नेहमी ऋणी’ : एकनाथराव खडसे यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळताना महादेव जानकर म्हणाले की, “नाथाभाऊंचे या राज्यावर मोठे उपकार आहेत. जलसंधारण मंत्री असताना त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि खानदेश या सर्व भागांसाठी अतिशय चांगलं काम केलं. शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची त्यांची भूमिका कायम राहिली.”
'हे' नाथाभाऊंनी मला शिकवलं : आपल्या राजकीय जडणघडणीतही खडसे यांचा मोठा वाटा असल्याचं जानकर यांनी सांगितलं. “सभागृहात ग्रामीण भागाचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे उपस्थित करायचे, संसदीय राजकारण कसं करायचं, हे नाथाभाऊंनी मला शिकवलं. गोपीनाथ मुंडे, नाथाभाऊ आणि भाऊसाहेब फुंडकर या मोठ्या नेत्यांनी आम्हाला घडवलं. मी थेट मंत्री झालो, तेव्हा फाईलवर नोट कशी लिहायची, हेही नाथाभाऊंनीच शिकवलं. ते राज्याचे दीपस्तंभ आहेत. मी त्यांचा नेहमी ऋणी राहीन,” असं जानकर म्हणाले.
चार राज्यांत RSP चा विस्तार; ‘आम्ही आता NDAमध्ये नाही’ : राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या सध्याच्या राजकीय वाटचालीबाबत बोलताना जानकर यांनी मोठा दावा केला. “माझं सध्या चार राज्यांत काम सुरू आहे. कालच लखनौवरून पक्षाचा वर्धापन दिन साजरा करून आलो. राष्ट्रीय समाज पक्षाला चार राज्यांत मान्यता मिळाली आहे. आम्ही शांतपणे बूथ पातळीपासून ब्लॉक लेव्हलपर्यंत पक्षाची ताकद वाढवत आहोत,” असं त्यांनी सांगितलं.
'या' कार्यक्रमात राजकारण नको : यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं की, "आम्ही आता एनडीएमध्ये नाही. स्वतंत्रपणे काम करत आहोत. भाजपावर बोलल्यास माध्यमांमध्ये त्याला अधिक प्रसिद्धी मिळते, मात्र आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यावर आपण लक्ष केंद्रित आहे", असे जानकर यांनी स्पष्ट केलं. खडसेंच्या अमृतमहोत्सवाला भाजपा नेते का अनुपस्थित? एकनाथराव खडसे यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याला भाजपा किंवा महायुतीतील मोठे नेते उपस्थित नसल्याबाबत विचारलं असता जानकर यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. “या कार्यक्रमात राजकारण आणायची काही गरज नव्हती. पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी खडसे साहेबांनी अहोरात्र कष्ट केलं आहेत. त्यामुळं भाजपाच्या लोकांनी तर नक्कीच यायला हवं होतं. पण ते का आले नाहीत, यावर मी भाष्य करणं योग्य नाही,” असं ते म्हणाले.
पंकजा मुंडेंचा दौरा रद्द : जानकर म्हणाले, पंकजा मुंडे यांचाही दौरा अचानक रद्द झाल्याबाबत प्रश्न विचारला असता जानकर यांनी थेट भाष्य करण्यास नकार दिला. “मुंडे साहेब आणि खडसे साहेबांचे जुने घरगुती नाते होते. पंकजाताई भाजपाच्या नेत्या आहेत. त्यामुळं त्यांच्या निर्णयावर मी बोलू शकत नाही. मी माझ्या पक्षाचा स्वतंत्र अध्यक्ष आहे. खडसे साहेबांवर माझं वडिलांप्रमाणे प्रेम आहे.”
राजकीय भूमिका केली स्पष्ट : भाजपासह महायुतीचे नेते अनुपस्थित राहिल्याबाबत जानकर यांनी मिश्कील पण ठाम शब्दांत भूमिका मांडली. “पक्षाचा काही आदेश असेल. आता आम्ही त्यांच्यासोबत नाही, त्यामुळं त्यावर चर्चा न करता आम्ही आमचा विस्तार कसा वाढवायचा, यावर लक्ष देतो. मी कोणाकडं मागणारा नाही. I am not a demander, I am a commander,” असं म्हणत त्यांनी आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट केली. तसेच शरद पवार, रामदास आठवले, बाळासाहेब थोरात आणि जयंत पाटील यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
मराठा आरक्षणावर जानकरांची स्पष्ट भूमिका : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना महादेव जानकर यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. “ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, हीच आमच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाची सुरुवातीपासून स्पष्ट भूमिका आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
‘ओबीसी समाज मोठा, पण संघटनात्मक बांधणीची गरज’ : लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसी समाजाने एकत्र येण्याचे केलेलं आवाहन आणि ओबीसींच्या संघटनाबाबतही जानकरांनी भाष्य केलं. “जरांगे यांच्या मागे ग्रामीण जनतेचे संघटन आहे. ओबीसी समाज खूप मोठा आहे. परंतु आपल्यात अद्याप तशी एकजूट आणि संघटनात्मक बांधणी दिसत नाही. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन संघटन मजबूत करणं गरजेचं आहे,” असं जानकर म्हणाले.
सरकार-जरांगे संवादाबाबत अनभिज्ञता : सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संवाद कमी पडतोय का, या प्रश्नावर जानकरांनी सध्याच्या राजकीय अंतराचा दाखला दिला. “मंत्रिपद सोडल्यापासून मी मंत्रालयात गेलेलो नाही. त्यामुळं सरकार आणि जरांगे यांच्यात काय चाललंय, हे मला माध्यमांतूनच कळतं,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, “माझं संपूर्ण लक्ष सध्या राष्ट्रीय समाज पक्षाला स्वबळावर सत्तेत आणण्यावर केंद्रित आहे,” असं सांगत जानकर यांनी आगामी काळात RSP स्वतंत्रपणे राजकीय ताकद उभी करण्याचे संकेत दिले. खडसेंच्या अमृतमहोत्सवात जानकरांचे नाथाभाऊंवरील कौतुक, भाजपाच्या अनुपस्थितीवर सावध भाष्य आणि RSP स्वबळावर सत्तेत आणण्याचा निर्धार यामुळं जानकरांच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
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