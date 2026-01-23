महाड राडा प्रकरणात ट्विस्ट; विकास गोगावलेंच्या आत्मसमर्पणानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्याचे न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश
महाड राडा प्रकरणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता असून, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना अटक होणार का? की पोलिसांकडून पुन्हा टाळाटाळ केली जाणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Published : January 23, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 1:24 PM IST
रायगड - महाडमधील गाजलेल्या राडा प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आलाय. गेल्या अनेक दिवसांपासून फरार असलेले शिवसेनेचे विकास गोगावले यांच्यासह अन्य सात आरोपींनी शुक्रवारी अखेर महाड पोलीस ठाण्यात हजर होत न्यायालयाच्या आदेशानुसार आत्मसमर्पण केलं आहे. शुक्रवारी सकाळी पोलीस ठाण्यात हजर होत विकास गोगावले यांनी स्वतःला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारलं - दरम्यान, या प्रकरणात केवळ एका बाजूचीच कारवाई का? असा थेट सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारा दिला. परस्पर विरोधात दाखल गुन्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे हनुमंत नाना जगताप, संदीप जाबरे, निलेश महाडिक, श्रीयश जगताप, धनंजय देशमुख यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांवरच कारवाई का? - या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी गुन्हे दाखल असताना आतापर्यंत केवळ शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांवरच कारवाई झाल्याने पोलीस तपासावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. अखेर न्यायालयानं हस्तक्षेप करत निष्पक्ष कारवाईचे आदेश दिल्यामुळे आता राष्ट्रवादीच्या संबंधित संशयित आरोपींवर पोलीस कधी कारवाई करणार? याकडं संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
घडामोडींना आला वेग - महाड राडा प्रकरणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता असून, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना अटक होणार का? की पोलिसांकडून पुन्हा टाळाटाळ केली जाणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्य सरकारला फटकारलं - राज्यातील महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री भगत गोगावले यांच्या मुलाच्या अटकपूर्व जामीनाच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं 22 जानेवारीला राज्य सरकारला चपराक लावली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री इतके हतबल आहेत की, ते एका मंत्र्याच्याविरोधात काहीच बोलत नाहीत. मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात. मात्र पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात?, या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? असे थेट सवाल करत "दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. मी माझे आदेश जारी करणार," अशा शब्दांत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी राज्य सरकारला फटकारलं होतं.
काय आहे प्रकरण? - नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान महाडमध्ये झालेला राडा मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह राज्य सरकारच्या अंगलट आलाय. काही दिवसांपूर्वी रायगडमधील महाड परिसरात दोन राजकीय गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीच्या प्रकरणात फरार झालेल्या विकास गोगावले आणि महेश गोगावले या दोघांना अटक करण्यात टाळाटाळ का करताय?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती.
हेही वाचा -