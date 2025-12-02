ETV Bharat / state

महाडमध्ये निवडणुकीदरम्यान तुफान राडा; भरत गोगावलेंच्या मुलाला मारण्याचा प्रयत्न? नेमकं काय घडलं?

महाड नगरपालिका मतदान प्रक्रियेदरम्यान राडा झाल्यानं परिसरात गोंधळ निर्माण झाला होता. "मला जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला," असा धक्कादायक आरोप विकास गोगावले यांनी केला.

MAHAD MUNICIPALITY ELECTION
विकास गोगावले यांच्यावर हल्ला (ETV Bharat Reporter)
December 2, 2025

रायगड : राज्यात सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक सुरळीत सुरू असताना महाडमध्ये नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मतदान प्रक्रियेदरम्यान मोठा राडा झाल्यानं परिसरात एकच गोंधळ उडाला. युवा सेना कोर कमिटी सदस्य विकास गोगावले यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला. घटनेमुळं महाडसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

मतदान केंद्राबाहेर गोंधळाची परिस्थिती : महाड शहरातील मतदान केंद्र क्रमांक 1 आणि 2 वर मंगळवारी दुपारच्या सुमारास अचानक तणाव निर्माण झाला. मतदानासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. यानंतर काही क्षणात परिस्थिती हाताबाहेर गेली. सुरूवातीला शाब्दिक चकमक झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी, आरडोओरडा झाला. यामुळं काही काळ गोंधळ निर्माण झाला.

ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना विकास गोगावले (ETV Bharat Reporter)

मला जीवे मारण्याचा प्रयत्न : "राड्यादरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी माझ्यावर पिस्तूल रोखून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना मतदान बूथबाहेरील परिसरात घडली. तसंच माझ्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांनाही जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली," असा गंभीर आरोप युवा सेना कोअर कमिटी सदस्य विकास गोगावले यांनी केला.

त्यांनी पाठीमागून वार करू नये : "खासदार सुनील तटकरे यांच्यात जर खरंच हिंमत असेल तर त्यांनी सरळ समोरासमोर राजकीय लढत द्यावी. पाठीमागून वार करून चलाखी करू नये," असं म्हणत विकास गोगावले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर आरोप केला. विकास गोगावले यांच्या या विधानामुळं राजकीय वातावरण आणखी तापलं आहे.

घटनास्थळी पोलिसांचा फौजफाटा : या घटनेनंतर घटनास्थळी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला. मतदान केंद्राच्या ठिकाणी सुरक्षेत वाढ करण्यात आली. पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फूटेज तपासलं जात आहे. काही संशयितांची ओळख पटवली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, या तुफान राड्यानंतर महाडमधील निवडणूक प्रक्रिया धोक्यात येऊ नये, म्हणून पोलीस प्रशासन सतर्क झालं आहे. नागरिकांमध्येही भीतीचं वातावरण आहे.

