महाड नगरपालिका राडा प्रकरणात मंत्री भरत गोगावलेंचे पुत्र विकास गोगावलेंसह शिवसेनेच्या 8 जणांना जामीन मंजूर
महाड नगरपालिका राडा प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह शिवसेनेच्या 8 जणांना जामीन मंजूर करण्यात आलाय.
Published : January 26, 2026 at 9:31 AM IST
रायगड- महाड नगरपालिकेच्या निवडणूक काळात झालेल्या राडा प्रकरणात मोठा न्यायालयीन निर्णय समोर आलाय. राज्याचे मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह शिवसेना शिंदेंच्या पक्षाच्या अटक करण्यात आलेल्या आठ आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केलाय. तर याच प्रकरणात अटक झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाच आरोपींना मात्र न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय. शुक्रवारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षातील एकूण 13 आरोपींनी महाड पोलीस ठाण्यात स्वतःहून शरणागती पत्करली होती. यानंतर पोलिसांनी सर्व आरोपींना ताब्यात घेत चौकशी करून महाड न्यायालयात हजर केलं होतं. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर शिवसेनेच्या विकास गोगावले यांच्यासह महेश गोगावले, विजय मालुसरे, धनंजय मालुसरे, प्रशांत शेलार, वैभव मालुसरे, सूरज मालुसरे आणि सिद्धेश शेठ या आठ जणांना जामीन मंजूर करण्यात आलाय.
गेल्या अनेक दिवसांपासून महाडमधील राजकीय वातावरण तापलेलं : परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हनुमंत जगताप, श्रेयस जगताप, धनंजय देशमुख यांच्यासह अन्य एका आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय. महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या वादानंतर परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून महाडमधील राजकीय वातावरण तापलेलं होतं. अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर अखेर दोन्ही पक्षातील आरोपींनी शरणागती पत्करली होती. शिवसेनेच्या आरोपींना जामीन मिळाल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये समाधान व्यक्त केलं जात असताना राष्ट्रवादीच्या आरोपींना न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यामुळे पुढील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील पुढील तपास आणि संभाव्य अटकेवर आता सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय.
हायकोर्टाच्या दट्यानंतर मंत्री महोदय भानावर आले : महायुतीचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलाच्या अटकपूर्व जामिनाच्या मुद्द्यावरून हायकोर्टानं गुरुवारी राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. राज्याचे मुख्यमंत्री इतके हतबल आहेत की ते एका मंत्र्यांच्या विरोधात काहीच बोलत नाहीत?, मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात, मात्र पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात?, या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही?, असे रोखठोक सवाल हायकोर्टानं महाधिवक्ता यांच्यावर डागले होते.
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहणं गरजेचं : तसेच "दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. मी माझे आदेश जारी करणार," या शब्दांत न्यायमूर्ती माधव जामदार राज्य सरकारवर कडाडले होते. हायकोर्टाचा हा पवित्रा पाहून महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, मंत्री महोदय आपल्या मुलाशी संपर्क साधून त्याला शरण यायला सांगतायत. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी स्पष्ट केलं की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहणं गरजेचं आहे. केवळ त्याकरिता तुम्हाला सकाळी 11 वाजेपर्यंतची वेळ देतोय. त्यानुसार अखेर गोगावलेंना नमत घेत मुलाला शरण येण्यास सांगावं लागलं होतं.