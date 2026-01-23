महाड राडा प्रकरण : शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीत रवानगी

ETV Bharat / state

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता न्यायालयानं दोन्ही बाजूंच्या आरोपींना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

माहिती देताना वकील
रायगड - महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या राडा प्रकरणात शुक्रवारी मोठी घडामोड समोर आली. मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास गोगावले यांच्यासह शिवसेनेचे आठ संशयित आरोपी शुक्रवारी सकाळी महाड पोलीस ठाण्यात शरण आले. त्यानंतर सुमारे पाच तासांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संशयित आरोपीही महाड तालुका पोलीस ठाण्यात हजर झाले. या सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता न्यायालयानं दोन्ही बाजूंच्या आरोपींना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

महाड पोलीस ठाण्यात हजर - महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या राडा प्रकरणात मोठी कारवाई पाहायला मिळाली. मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास गोगावले अखेर तब्बल एक महिन्यानंतर महाड पोलीस ठाण्यात हजर होत पोलिसांसमोर शरण आले.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी

शिवसेनेचे कार्यकर्ते हजर - विकास गोगावले यांच्यासह शिवसेनेचे एकूण आठ संशयित आरोपी पोलिसांसमोर शरण आले. यामध्ये विकास गोगावले, महेश गोगावले, विजय मालुसरे, धनंजय मालुसरे, प्रशांत शेलार, वैभव मालुसरे, सूरज मालुसरे आणि सिद्धेश शेठ यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी या सर्वांना ताब्यात घेत चौकशी करून महाड न्यायालयात हजर केलं.

राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते झाले हजर - दरम्यान, शिवसेनेच्या आरोपींनंतर सुमारे पाच तासांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आरोपीही महाड तालुका पोलीस ठाण्यात हजर झाले. राष्ट्रवादीकडून हनुमंत जगताप, जगदिश पवार, निलेश महाडिक, धनंजय देशमुख आणि श्रेयस जगताप यांनी आत्मसमर्पण केलं. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांविरोधात परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

आरोपींना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी - सर्व आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र न्यायालयाने जामीन नाकारत पोलिसांना फटकारल्यानंतर अखेर दोन्ही बाजूंच्या आरोपींनी आत्मसमर्पण केलं. "सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांच्या आरोपींना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे," अशी माहिती ॲड. सनी जाधव यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

माहिती देताना वकील

पोलिसांकडून तपास सुरू - आता या प्रकरणात पुढील दोन दिवस पोलीस कसून चौकशी करणार असून, या राड्यामागचा नेमका कट आणि भूमिका काय होती, याचा तपास होणार आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता सुशांत जाबरे पोलिसांना शरण आलेला नाही, त्याचा शोध सुरु आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

