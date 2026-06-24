मोफत प्रशिक्षण स्वयं रोजगाराची संधी: महाबँक स्वयंरोजगार प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अनेकांची उद्योजकतेकडं वाटचाल
बेरोजगार युवक युवती आणि महिलांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगारांसाठी सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीनं विविध प्रशिक्षण मोफत देण्यात येते.
Published : June 24, 2026 at 5:43 PM IST
अमरावती : ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवक युवती आणि महिलांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगारांसाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशानं महाबँक ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेमार्फत विविध मोफत प्रशिक्षण राबवण्यात येत आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या सहकार्यानं चालणाऱ्या या संस्थेत प्रशिक्षणासोबत निवास, भोजन, उद्योजकता विकास, बँक कर्जासाठी मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणानंतर दोन वर्षापर्यंत हँड होल्डिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. विशेष म्हणजे वर्षभरात एक हजार युवक युवतींना रोजगारासाठी प्रशिक्षित करणं हा या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट आहे.
विविध क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण : विविध क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षण संस्थेमार्फत शिवणकाम, ब्युटी पार्लर, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसाय, अगरबत्ती निर्मिती, मोबाईल दुरुस्ती, फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी, दुचाकी मेकॅनिक, मशरूम उत्पादन, घरगुती विद्युत उपकरण दुरुस्ती, कुक्कुटपालन, कृषी उद्योजकता आधी विविध अभ्यासक्रम राबवले जातात. या प्रशिक्षणाचा कालावधी 10 ते 35 दिवसांपर्यंत असून बॅचमध्ये 30 ते 35 प्रशिक्षणार्थी सहभागी होतात.
प्रशिक्षणासोबत व्यवसाय उभारणी : "प्रशिक्षणासोबत व्यवसाय उभारणी, मार्गदर्शन प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रकल्प अहवाल, बँक कर्ज, शासकीय योजना, विमा सुविधा, उद्योग व्यवस्थापन आणि विपणन याबाबतही सविस्तर मार्गदर्शन केलं जाते. ग्रामीण युवकांनी रोजगार शोधण्याऐवजी स्वतःचा उद्योग उभारावा हा संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे," असं या प्रकल्पाचे संचालक निखिल भस्मे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. "अमरावती जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील युवक युवती आणि महिलांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा. मोफत प्रशिक्षणानंतर स्वतःचा उद्योग सुरू करून आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी या संस्थेमार्फत उपलब्ध होत आहे," असं देखील निखिल भस्मे यांनी यावेळी सांगितलं.
शिवणकामांसोबतच उद्योगाची शिकवण : "बचत गटामार्फत प्रशिक्षणाची माहिती मिळाल्यानंतर तिथं प्रवेश मिळाला. इथं पेटिकोटपासून आधुनिक डिझाईनचे ड्रेस आणि ब्लाऊज शिवण्यापर्यंत सर्व प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं जाते. याशिवाय कर्ज, शासकीय, विमा आणि व्यवसाय उभारणी बाबतही मार्गदर्शन मिळत असल्यानं भविष्यात स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण झाला," असं शिवणकामाचं प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरोडा येथील रहिवासी दिपाली धाकडे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाल्या.
पैसे देऊनही असा लाभ नाही : "बचत गटातून प्रशिक्षणाची माहिती मिळाली. या ठिकाणी सर्व साहित्य, प्रात्यक्षिक, निवास आणि भोजनाची उत्कृष्ट व्यवस्था मोफत उपलब्ध आहे. बाहेर पैसे देऊन शिकताना जेवढी प्रॅक्टिस मिळत नाही, तेवढी प्रॅक्टिस इथं मिळते. आम्ही 35 जण प्रशिक्षण घेत असलो, तरी प्रत्येकीला भरपूर प्रॅक्टिस या ठिकाणी दिली जाते. यासह व्यवसाय कसा सुरू करायचा आणि वाढवायचा याचं मार्गदर्शनही दिलं जाते. या प्रशिक्षणामुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा आत्मविश्वास वाढला," असं ब्युटी पार्लरच्या प्रशिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या परतवाडा येथील कोमल जुमडे म्हणाल्या.
काय काय मिळणार प्रशिक्षणात :
* प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत.
* मोफत निवास व भोजन सुविधा.
* व्यक्तिमत्व विकास व उद्योजकता प्रशिक्षण.
* बँक कर्जासाठी मार्गदर्शन.
* शासकीय योजनांची माहिती.
* प्रशिक्षणानंतर दोन वर्षे पाठपुरावा व मार्गदर्शन.
* ग्रामीण युवक युवतींना स्वयंरोजगाराच्या संधी.