महाबळेश्वरला जायचा प्लॅन करत असाल तर थांबा! जागतिक महिला दिनीच महाबळेश्वर कडकडीत बंद, नेमकं कारण काय?

महाबळेश्वरला जाऊन जागतिक महिला दिन आणि रंगपंचमीचा उत्साह द्विगुणित करण्यासाठी पर्यटक आतुर असतील. परंतु, रविवारी महाबळेश्वर कडकडीत बंद सर्व राहणार आहे.

महाबळेश्वर कडकडीत बंद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 10:51 PM IST

2 Min Read
सातारा - पर्यटकासाठी महत्वाची बातमी आहे. ऐन रंगपंचमी आणि जागतिक महिला दिनी महाबळेश्वर बंद राहणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या सुरूर-पोलादपूर मार्गाच्या संथ कामामुळे स्थानिकांसह पर्यटकांना खड्डे आणि धुळीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्या निषेधार्थ रविवारी (८ मार्च) महाबळेश्वरकर कडकडीत बंद पाळणार आहेत. तसेच सोमवारी सर्व शासकीय कार्यालयांवर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

महाबळेश्वर कडकडीत बंद (ETV Bharat Reporter)

उन्हाचा पारा चांगलाच वाढला असताना आता थंड हवेच्या महाबळेश्वरातील नागरीकांच्या रागाचा पारा देखील वाढला आहे. सुरूर-पोलादपूर मार्गाच्या कामामुळे गती मिळत नसल्याने महाबळेश्वरकर संतप्त झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणारा तसेच वाई, पाचगणी आणि महाबळेश्वर या महत्त्वाच्या पर्यटन शहरांतून जाणाऱ्या सुरूर-पोलादपूर मार्गाच्या रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाला नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मंजुरी मिळाली होती.

महाबळेश्वर कडकडीत बंद (ETV Bharat Reporter)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील हा रस्ता राज्य रस्ते विकास मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. डिसेंबर २०२४ पासून सुरूर ते वाई या पहिल्या टप्प्यातील कामास सुरुवात झाली. परंतु, अत्यंत संथ गतीने सुरू असलेल्या कामावर नागरिकांनी तक्रारी केल्या. विशेषतः पाचगणी-महाबळेश्वर दरम्यानचा २० किलोमीटरचा रस्ता उखडला आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून वाहनचालक आणि पर्यटकांना धुळीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

महाबळेश्वर कडकडीत बंद (ETV Bharat Reporter)

रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे स्थानिक आणि पर्यटकांनी या मार्गावरील प्रवास टाळून पर्यायी मार्गाचा वापर सुरू केला आहे. विद्यार्थ्यांना मात्र रोजच खड्डे आणि धुळीतूनच प्रवास करावा लागत असल्याने त्यांचे मोठे हाल होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख राजेश कुंभारदरे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला नगराध्यक्ष, नगरसेवक, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, हॉटेल संघटनेचे प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाबळेश्वर कडकडीत बंद (ETV Bharat Reporter)

बैठकीत रस्त्याच्या संथ कामावर तीव्र संताप व्यक्त करून ८ मार्च रोजी महाबळेश्वर शहर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ९ मार्च रोजी नगरपरिषद, तहसील कार्यालय, वनविभाग, वीज वितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतरही कामाला गती मिळाली नाही तर महाबळेश्वर बेमुदत बंद ठेऊन रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

दरम्यान, राज्य शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर महाबळेश्वरचे नागरिक मंत्रालयासमोर काळे झेंडे व निषेध फलक घेऊन आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात पाचगणीसह वाईकरांनी देखील सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे राजेश कुंभारदरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

