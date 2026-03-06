महाबळेश्वरच्या वेण्णा लेक परिसरात व्हेल माशाची पाच किलो उलटी जप्त; वनविभागाने सापळा रचून सात तस्करांना घेतलं ताब्यात
Published : March 6, 2026 at 10:03 AM IST
सातारा : महाबळेश्वरमध्ये वनविभागाने सापळा रचून सात तस्करांना ताब्यात घेतलंय. त्यांच्याकडून व्हेल माशाची उलटी जप्त करण्यात आली आहे. वनविभागाने वेण्णा लेक परिसरात सापळा रचून व्हेल माशाची पाच किलो उलटी (अंबर ग्रीस) जप्त केलीय. उलटीची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत कोटींच्या घरात आहे. या प्रकरणी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि मालवण येथील सात तस्करांना वन विभागाने ताब्यात घेतले असून, कारवाईने महाबळेश्वरात एकच खळबळ उडाली.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल : हितेंद्र मनोहर शेट्ये (रा. लालबाग-परळ, मुंबई), अतुल अशोक विश्वासराव, मोहन हरिभाऊ पाटील (रा. ठाणे), आकाश शामसुंदर धुरी (रा. मालवण, सिंधुदुर्ग), एक्झम क्लेमेंट फर्नांडिस, विल्सन झुजे फर्नांडिस (रा. मालवण, सिंधुदुर्ग) आणि कौस्तुभ मिलिंद प्रभू (रा. धनकवडी, पुणे), अशी वन विभागाने ताब्यात घेतलेल्या तस्करांची नावे आहेत. त्यांच्यावर वन्यजीव संरक्षण अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
एका वाहनामध्ये व्हेल माशाची उलटी आढळून आली : महाबळेश्वर परिसरात व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी होणार असल्याची गोपनीय माहिती साताऱ्याच्या सहाय्यक वन संरक्षकांना मिळाली होती. त्यानुसार वनविभागाच्या वेगवेगळ्या पथकांनी वेण्णा लेक आणि मेटतळे परिसरात सापळा रचून तीन वाहनांची तपासणी केली. त्यातील एका वाहनामध्ये व्हेल माशाची उलटी आढळून आली. त्याचे वजन 5 किलो 300 ग्रॅम असल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
7 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद : अंबर ग्रीस हा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 च्या अनुसूची एकमध्ये समाविष्ट असून, त्याची विक्री, अवैध वाहतूक करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यासाठी 7 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. व्हेल माशाच्या उलटीच्या तस्करीत आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास महाबळेश्वरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी महादेव मोहिते करत आहेत. महाबळेश्वरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी महादेव मोहिते यांच्यासह वनपरिक्षेत्र अधिकारी गणेश महांगडे, सुनील लांडगे, वनपाल तुकाराम निकम, बाबू मराठे, देवेंद्र पवार, अविनाश गवळी यांनी ही कारवाई केली.
