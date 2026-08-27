नेपाळ पूर अपडेट : साताऱ्याच्या दहा महिला अडकल्या नेपाळमध्ये; शिवसेना महिला आघाडीच्या उपजिल्हा प्रमुखांचा समावेश
नेपाळमध्ये आलेल्या पुरामुळे अनेक भारतीय नागरिक अडकून पडले आहेत. महाबळेश्वरमधील 10 महिला पर्यटकही नेपाळमध्ये अडकल्या आहेत. यात महिला शिवसेना उपजिल्हा प्रमुखांचा समावेश आहे.
Published : August 27, 2026 at 1:10 PM IST
सातारा : महाबळेश्वरमधील दहा महिला पर्यटक महापुरामुळे नेपाळमध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निकटवर्तीय आणि शिवसेना महिला आघाडी उपजिल्हाप्रमुख मेघा चोरगे आणि त्यांच्या मैत्रिणींचा समावेश आहे. "प्रलयाच्या ठिकाणापासून 350 किलोमीटर दूर पोखरा शहरातील हॉटेलमध्ये आम्ही सुरक्षित असून कुटुंबीय आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संपर्कात आहोत," अशी माहिती मेघा चोरगे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
शिवसेना महिला उपजिल्हाप्रमुखासह दहा पर्यटक अडकले : महाबळेश्वरमधील मेघा चोरगे आणि त्यांच्या नऊ मैत्रिणी, अशा दहा जणींचा ग्रुप SIT Tours And Travels कंपनीसोबत पाच दिवसांपूर्वी नेपाळला पर्यटनासाठी गेला. नेपाळमध्ये जलप्रलयामुळे प्रचंड हाहाकार उडाला असून महापुरामुळे जनजीवन ठप्प झालं आहे. त्याठिकाणी अडकलेल्या महाबळेश्वरमधील महिला पर्यटक धडकी भरवणाऱ्या प्रलयामुळे भीतीच्या छायेत आहेत. सर्वांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू असल्याचा दिलासा जिल्हा प्रशासनानं त्यांना दिला आहे.
पोखरा शहरामध्ये आहेत सुरक्षित : पर्यटनासाठी गेलेल्या मेघा चोरगे या शिवसेना महिला आघाडीच्या उपजिल्हाप्रमुख आहेत. 'ईटीव्ही भारत'नं त्यांच्याशी संपर्क साधून माहिती जाणून घेतली. मेघा चोरगे यांनी सांगितलं की, "आम्ही दहा मैत्रिणी SIT tours and travels कंपनीसोबत नेपाळमध्ये आलो आहोत. आम्ही सध्या पोखरा या शहरामध्ये सुरक्षित आहोत. आमच्या ग्रुपमधील काही महिलांना असुरक्षित वाटत असल्यानं त्या घाबरल्या आहेत. परंतु, आम्ही आपत्तीच्या ठिकाणापासून खूप दूर आहोत. दरम्यान, सातारा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनानं नेपाळला गेलेल्या पर्यटकांसाठी तातडीनं हेल्पलाइन सुरू करून संपर्क क्रमांक जारी केले आहेत.
नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन : नेपाळमध्ये अडकलेल्या सातारा जिल्ह्यातील पर्यटकांनी जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. नेपाळमधील पूरस्थितीमुळे जनजीवन विस्कळीत झालं असून, या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांची माहिती संकलित केली जात आहे. सातारा जिल्ह्यातील जे पर्यटक सध्या नेपाळमध्ये अडकले आहेत किंवा ज्यांचा त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क होत नाही, त्यांनी अथवा त्यांच्या नातेवाईकांनी तत्काळ सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (नियंत्रण कक्ष) 02162-232349, 02162-232175, 9657521122 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा : नेपाळमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांची माहिती प्रशासनाला देताना संबंधित व्यक्तीचं नाव, मोबाईल क्रमांक, नेपाळमधील सध्याचे ठिकाण, हॉटेल, प्रवासाचा तपशील आणि कुटुंबीयांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध असल्यास तो द्यावा. पर्यटकांनी घाबरून न जाता अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा. आपत्तीग्रस्त भागातील पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी समन्वय साधण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं जिल्हाधिकारी कार्यालयानं कळवलं आहे.
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