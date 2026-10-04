मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंची गर्जना! लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आल आहे.
Published : October 4, 2026 at 12:23 PM IST
मुंबई - केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं आज मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आल आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून शिवसैनिक व मनसैनिक या ठिकाणी आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
शिवसेना - उबाठा पक्षाचे नेते अनिल परब, संतोष शिंदे तर मनसे नेते बाळ नंदगावकर व नितीन सरदेसाई यांच्यावर या मोर्चाची पाहणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याचबरोबर मोर्चावेळी मोठ्या मार्गावर कार्यकर्त्यांना मार्गस्थ जबाबदारी देखील याच नेत्यांवर देण्यात आली आहे.
शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन पक्षांव्यतिरिक्त विरोधी पक्षातील नेते व कार्यकर्ते देखील मोर्चात सहभागी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यासह आम आदमी पार्टी पक्षाचे पदाधिकारी देखील मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी आल्याचे पाहायला मिळत आहे. Body:तर उद्धव ठाकरे यांच्या प्रत्येका सभेला जाणारे शिवसैनिक मोहन यादव यंदाही त्यांच्या खास शैलीमध्ये या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी आल्याचे पाहायला मिळत आहे. मी बाळासाहेबांना शब्द दिला होता की उद्धव ठाकरेंचे साथ कधीही सोडणार नाही. तोच शब्द मे पडत असून भविष्यात उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करूनच राहणार व निवडणूक आयोग भ्रष्ट झाला आहे त्याच्या विरोधात आम्ही लढणार म्हणजे लढणारच असा विश्वास यावे मोहन यादव यांनी व्यक्त केला
तर पुण्याहून आलेले शुभम जगदाळे म्हणाले की, लोकांसाठी आम्ही काम करतो. मात्र कधीही काम न केलेलं लोक निवडून येतात. यासाठी जबाबदार आहे ते ईव्हीएम. मुळात आम्ही ईव्हीएमचा या ठिकाणी निषेध करत आहोत. आम्ही मटन एकदा दाबतो मात्र मला त्यालाच मत मिळतं. याचा त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत आहे.
यावेळी बोलताना मनसे नेते गजानन काळे म्हणाले की, जसा राजाचा जीव हा पोपटामध्ये असतो त्याच प्रकारे या सरकारचा जीव हा निवडणूक आयोगामध्ये आहे. यामुळे आम्ही निवडणूक आयोगावर टीका करत असताना मात्र स्वतः भाजप व सत्ताधारी निवडणूक आयोगाची प्रशंसा करत आहेत.आज देशातला निवडणूक आयोगाच्या विरोधातला हा सर्वात पहिला भव्य मोर्चा असल्याचेही यावेळी ई टिव्ही भारत शी बोलताना गजानन काळे म्हणाले