एसआयआरच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली निवडणूक आयोगाची भेट; आदित्य ठाकरे म्हणाले...
एकच नाव असलेले अनेक जण असतात, अशा वेळी त्यांना शोधण्यासाठी एआय वापर करणं गरजेचं आहे, असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
Published : May 20, 2026 at 10:02 PM IST
मुंबई : महाविकास आघाडीतर्फे आज (दि.20) निवडणूक आयोगाची भेट घेण्यात आली. या भेटीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे यांच्यासह इतर महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत महाविकास आघाडीतर्फे एसआयआर संदर्भात निवडणूक आयोगासोबत चर्चा करण्यात आली.
संपूर्ण कारवाई निपक्षपणे व्हावी : बैठकीविषयी बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं की, "देशभरात एसआयआरद्वारे मतदार वगळले जात आहेत. याबाबत काही प्रश्न आमच्या मनात असल्यामुळं आम्ही निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. बैठक सकारात्मक झाली. आम्ही आमचे मुद्दे देखील मांडले. सध्या तरी आम्ही याविषयी समाधानी आहोत. मात्र ही संपूर्ण कारवाई निपक्षपणे व्हावी, अशी आमची भूमिका आहे." तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे म्हणाले की, "एसआयआरची कारवाई पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप या कारवाईमध्ये नको. जी नावं जात आहेत, त्यांचं व्हेरिफिकेशन होण्याची गरज आहे."
अत्याधुनिक यंत्रणा वापरली जाणं गरजेचं : याचबरोबर, "36 सूचना आम्ही केल्या असल्याने या सर्व सूचनांची गांभीर्यानंं नोंद घ्यावी, असंही आमचं म्हणणं आहे. तसंच प्रक्रिया राबवताना भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका नसल्याने ही मुदत वाढवून द्यावी," असं शशिकांत शिंदे यांनी म्हटलं आहे. तसंच बीएलओ म्हणून जे अधिकारी नेमले आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी पाहता ते राजकीय हस्तक्षेप करून गोष्टी घडवू शकतात, असंही शशिकांत शिंदे यांनी सांगितलं. तर आदित्य ठाकरे पुढं बोलताना म्हणाले की, "निवडणुकीपूर्वी आम्ही दुबार मतदारांची नाव दिली होती. मात्र त्याचं अजूनही काहीही झालेलं नाही. आम्ही देखील बीएलओ नियमात आहोत. या सर्व प्रक्रियेत अत्याधुनिक यंत्रणा वापरली जाणं गरजेचं आहे. एकच नाव असलेले अनेक जण असतात, अशा वेळी त्यांना शोधण्यासाठी एआय वापर करणं गरजेचं आहे," असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
कित्येक ठिकाणी मॅपिंग अजूनही झालेलं नाही : काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत म्हणाले की, "आमच्या काही प्रश्नांकडे निवडणूक आयोगाचे उत्तर नाही. निवडणूक आयोगाचे म्हणणं आहे की, आम्ही केंद्रीय आयोगांसोबत सल्लामसलत करून मग याची उत्तर देऊ. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. अशावेळी या पुनर्विकास प्रकल्पातील लोकांचं नाव कापलं जाऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. छोटे कामगार व स्थलांतरित लोक यांच्याविषयीची आमची सारखीच भूमिका आहे. हा मुद्दा आम्ही निवडणूक आयोगाला लक्षात आणून दिला आहे. 70 टक्के मॅपिंग झालेला आहे, असं ते म्हणत असतील तर आमच्या कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कित्येक ठिकाणी मॅपिंग अजूनही झालेलं नाही. मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमाचे वातावरण किंबहुना भीतीचं वातावरण हे नागरिकांमध्ये आहे. याविषयीचा पाठपुरावा आम्ही करत राहू," असंही यावेळी सचिन सावंत यांनी सांगितलं.
आमचे सर्व खासदार आमच्या सोबत : दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या वावड्या उठत आहेत. अशात नुकतीच हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली, तर दुसरीकडे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे हे शिवसेनेच्या एका कार्यक्रमात पाहायला मिळाले. यामुळं शिवसेना (उबाठा) पक्षा पुन्हा एकदा मोठी फूट पडणार का? अशा चर्चांना उधाण आलं आहे. यावर आदित्य ठाकरे म्हणाले, "आमचे सर्व खासदार आमच्या सोबत असून आमच्या संपर्कात आहेत. सध्या देशावर महत्त्वाची संकट आहेत. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. फोडाफोडीचं राजकारण आता जरा बाजूला ठेवलं तर बरं होईल."
