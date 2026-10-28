पुणे पदवीधरमध्ये 'गोकुळ पॅटर्न'ची पुनरावृत्ती; हर्षदा देशमुख यांचा विजय; दुसऱ्या पसंतीच्या मतांनी फिरवला निकाल
हर्षदा देशमुख जाधव यांना पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये विजयासाठी आवश्यक कोटा पूर्ण करता न आल्याने दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करण्यात आली.
Published : October 28, 2026 at 8:56 PM IST
पुणे : कोल्हापूरच्या गोकुळ निवडणुकीनंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही गोकुळ पॅटर्न पाहायला मिळेल, असा विश्वास महाविकास आघाडीच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख जाधव यांनी व्यक्त केला होता. पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निकालात त्यांना विजय मिळाल्यानं त्यांच्या या विधानाची चर्चा सुरू झाली आहे. पदवीधर मतदारसंघातून हर्षदा देशमुख, तर शिक्षक मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांनी बाजी मारली.
पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीची मतमोजणी पुण्यातील बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात सुरू झाली होती. दोन दिवस चाललेली मतमोजणी आज पूर्ण झाली. पुणे पदवीधर मतदारसंघात एकूण 2 लाख 26 हजार 224 वैध मतं नोंदवण्यात आली. पहिल्या पसंतीच्या मतांचा विजयासाठीचा कोटा 1 लाख 13 हजार 113 निश्चित करण्यात आला होता. पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत हर्षदा देशमुख यांना 1 लाख 11 हजार 279, तर भाजपाच्या उमेदवार स्मिता जाधव यांना 1 लाख 2 हजार 427 मतं मिळाली.
हर्षदा देशमुख यांना पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये विजयासाठी आवश्यक कोटा पूर्ण करता न आल्याने दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी उशिरा झालेल्या या मतमोजणीत देशमुख यांनी स्मिता जाधव यांचा पराभव करत विजय मिळवला.
शिक्षक मतदारसंघात 85.86 टक्के मतदान :
पुण्यातील बालेवाडी येथील मतमोजणी केंद्रावर कालपासून उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली होती. शिक्षक मतदारसंघात 85.86 टक्के, तर पदवीधर मतदारसंघात 62.76 टक्के मतदान झालं होतं. मतमोजणीदरम्यान अवैध मते बाजूला करण्यात आली. शिक्षक मतदारसंघातील 1 हजार 673, तर पदवीधर मतदारसंघातील सुमारे 17 हजार मते अवैध ठरली.
जयंत पाटील यांची प्रतिक्रिया :
विजयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील म्हणाले की, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पुणे पदवीधर आणि मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. राज्यातील बेरोजगारी, महागाई आणि स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या या निवडणुकीत प्रकर्षाने समोर आल्या. हर्षदा देशमुख या सुशिक्षित पदवीधर असून, त्यांच्या माध्यमातून पदवीधरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या निवडणुकीत अनेकांनी सहकार्य केलं आणि पदवीधरांचे प्रश्न मांडले, असंही त्यांनी सांगितलं.
हर्षदा देशमुख यांची प्रतिक्रिया :
विजयी उमेदवार हर्षदा देशमुख म्हणाल्या की, पदवीधर निवडणुकीतही गोकुळ पॅटर्न पाहायला मिळाला. पदवीधरांचे अनेक प्रश्न असून, मतदारांनी मतपत्रिकेच्या माध्यमातून ते मांडले आहेत. येत्या काळात पदवीधरांचे प्रमुख प्रश्न मांडून ते सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच, वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करू शकले, याचा आनंद असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.