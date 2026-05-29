विधानपरिषदेसाठी महाविकास आघाडी सज्ज, 15 जागांवर शिक्कामोर्तब; उर्वरित 2 जागांचा तिढा कायम
विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडी 17 जागांवर एकजुटीनं लढणार आहे. आज जागा वाटपाबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून 15 जागांवर सहमती झाल्याचं मविआकडून सांगण्यात आलं आहे.
Published : May 29, 2026 at 4:13 PM IST
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने सर्व 17 जागा एकत्रितपणे लढवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी मुंबईत झालेल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत 17 पैकी 15 जागांवर प्राथमिक सहमती झाल्याची माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली.
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान इथं झालेल्या बैठकीला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि मिलिंद नार्वेकर उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सपकाळ यांनी महाविकास आघाडी सर्व 17 जागांवर एकजुटीनं निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट केलं. बैठकीत जागावाटपाबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून 15 जागांवर प्राथमिक सहमती झाल्याचं सांगण्यात आलं. उर्वरित दोन जागांबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महायुतीविरोधात एकत्रित लढत देण्याच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष ठाम असल्याचंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.
“विधान परिषद निवडणुकीतील सर्व 16 जागा आणि नागपूर पोटनिवडणूक आम्ही एकत्र लढणार आहोत. दोन जागांचा निर्णय बाकी असला तरी उर्वरित जागांवर सहमती झाली आहे. ही निवडणूक आम्ही पूर्ण ताकदीनं आणि एकदिलानं लढवू,” - हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
कोण किती जागा जागांवर लढणार? : बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार बहुतांश जागांवर तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय साधण्यात यश आल्याचं सांगितलं जात आहे. प्राथमिक चर्चेनुसार काँग्रेसला 8, शिवसेना (उबाठा) पक्षाला 4 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाला 3 जागा देण्याचं सूत्र जवळपास निश्चित झालं आहे.
काँग्रेसकडे चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा-गोंदिया, अमरावती, अहिल्यानगर, सोलापूर, धाराशिव-बीड-लातूर आणि नागपूर पोटनिवडणुकीची जबाबदारी जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्ष रत्नागिरी, जळगाव आणि परभणी-हिंगोली मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करणार असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष पुणे, ठाणे आणि सातारा-सांगली इथं उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहे.
नाशिक-नांदेड जागांवर अद्याप एकमत नाही : नाशिक आणि नांदेड या दोन मतदारसंघांवरून महाविकास आघाडीत अद्याप एकमत झालेलं नाही. या दोन्ही जागांवर काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षानं दावा कायम ठेवला असल्यानं चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील दोन दिवसांत पुन्हा बैठक घेऊन अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती आहे.