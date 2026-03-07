महाविकास आघाडीचा निर्णय मान्य; तरी राज्यसभेच्या जागेवरून आदित्य ठाकरेंची खंत
महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आलीय. पण या उमेदवारीवरून काही काळ राजकीय हालचाली वेगाने घडताना दिसल्या.
Published : March 7, 2026 at 12:40 PM IST
मुंबई- राज्यसभेच्या देशभरातील 37 आणि महाराष्ट्रातील 7 जागांसाठी 16 मार्च रोजी मतदान होणार आहे. मतांचा कोटा पाहता महाविकास आघाडीची एकच जागा निवडून येणं शक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आलीय. पण या उमेदवारीवरून काही काळ राजकीय हालचाली वेगाने घडताना दिसल्या. अखेर आघाडीकडून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय.
जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडल्यामुळे अजूनही नाराजी : मात्र या जागेवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या तिन्ही पक्षांनी दावा केल्याने सुरुवातीला नाराजीचे सूर उमटले होते. पण माजी मंत्री आणि शिवसेना नेते (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आदित्य ठाकरे यांच्या मनात पक्षाने ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडल्यामुळे अजूनही नाराजी असल्याचं दिसून आलंय. महाविकास आघाडीमधील सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे ही जागा शिवसेनेची असल्याचं आदित्य यांनी म्हटलं होतं. प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या उमेदवारीसाठी आदित्य ठाकरे आग्रही होते.
आदित्य ठाकरे अजूनही नाराज? : पण या जागेवर शरद पवार यांच्या नावावर सर्वांनी सहमती दर्शवली. शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्यांची यावर प्रतिक्रिया आली नव्हती. महाविकास आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते गैरहजर होते. यावरून आदित्य ठाकरे नाराज असल्याची चर्चा होती. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या निर्णयावर स्पष्ट भूमिका मांडली, ते म्हणाले; “महाविकास आघाडीत आमदारसंख्येनुसार शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष असतानाही तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला संधी देण्यात आली, असे ते म्हणाले. मात्र अनावश्यक वाद टाळण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या निर्णयाला मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेचा दावा योग्य होता, मात्र आता ही संधी गेल्यानंतर कदाचित 2029 पर्यंत पुन्हा अशी संधी मिळेल की नाही, “ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केलीय.
शिवसेनेकडूनही मागणी करण्यात आली होती : राज्यसभेच्या जागेबाबतचा निर्णय ‘इंडिया’ आघाडीच्या पातळीवर झाला, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केलंय. सुरुवातीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने दावा केला होता, तर शिवसेनेकडूनही मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात मातोश्रीवर बैठक झाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे एकमत झाल्यानंतर शिवसेनेनेही त्याला संमती दिली, असे त्यांनी सांगितले. आघाडीत मतभेद निर्माण होऊ नयेत, ही भूमिका यामागे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निवडणुकीनंतर पुढील संधीबाबतही त्यांनी भाष्य केले. आदित्य ठाकरे म्हणाले, “2028 मध्ये काँग्रेस पुन्हा दावा करू शकते, तसेच आघाडीतील इतर इच्छुकही पुढे येऊ शकतात. सध्याच्या परिस्थितीत मतांचा कोटा वाढत आहे. आपण मांडलेली भूमिका पक्षाच्या हितासाठी आणि निस्वार्थीपणे होती,” असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केलंय.
महाविकास आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेला गैरहजेरी : दरम्यान, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेला आपण गैरहजर राहिल्याबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्या दिवशी आपण उदयपूरमध्ये होतो, तर दुसऱ्या दिवशी अर्जुनचे लग्न असल्यामुळे उपस्थित राहता आले नाही, असे त्यांनी सांगितले. राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपाची चर्चा सुरू असताना शिवसेनेने आपल्या दोन्ही जागांवर ठाम दावा केला होता. संसदेत संजय राऊत आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केलेली कामगिरी लक्षात घेता या जागा पुन्हा शिवसेनेकडेच राहाव्यात, अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली होती. संसदेत प्रभावी आवाज उठवणाऱ्या खासदारांची देशाला आणि राज्याला गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केलंय.
काँग्रेसचा शरद पवारांच्या नावाला विरोध होता : पण शरद पवार यांची राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा असल्याने सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. त्याचबरोबर अजित पवारांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण होणार अशी चर्चा होती. यामुळे काँग्रेसचा शरद पवारांच्या नावाला विरोध होता. पण विलीनीकरणाच्या चर्चा आता थांबली असल्याचं राष्ट्रवादीचे (शरद पवार ) नेते जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर काँग्रेसने शरद पवारांच्या नावाला हिरवा कंदील दाखवला.
