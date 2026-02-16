परळीतील 'महा पशुधन एक्सपो'चा भव्य समारोप, देशभरातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग; 82 पशुपालकांना 1.70 कोटींची पारितोषिकं
'महा पशुधन एक्सपो' हा राज्य शासनाचा कार्यक्रम 13 ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान परळीतील ओपळे मैदानावर उत्साहात पार पडला. या एक्सपोचा रविवारी समारोप करण्यात आला.
Published : February 16, 2026 at 7:29 AM IST
बीड : राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेला देशपातळीवरील 'महा पशुधन एक्सपो' 13 ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान परळीत उत्साहात पार पडला. या एक्सपोचा रविवारी (15 फेब्रुवारी) समारोप करण्यात आला.
या महा पशुधन एक्सपोमध्ये राज्यासह राज्याबाहेरील पशुपालकांनी मोठ्या संख्येनं सहभाग घेतला. त्यांनी आपल्या नवनवीन प्रयोगांचं सादरीकरण केलं तसेच, पशुधनाची वाढ, विकास, अनुभव आणि ज्ञान यांचं प्रभावी प्रदर्शन केलं. या माध्यमातून अनेकांनी प्रेरणा घेत पशुसंवर्धन क्षेत्रात आत्मविश्वासानं पुढे येण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
'पशुपालकांच्या उन्नतीसाठी काम करता आलं' : समारोप प्रसंगी राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पशुपालकांच्या मेहनत, अनुभव आणि ज्ञानाचा उपयोग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रम आणि उद्योगांमध्ये प्रभावीपणे करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. पशुपालकांच्या उन्नतीसाठी एक्सपोच्या माध्यमातून काम करता आलं, याचा विशेष आनंद होत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
यावेळी विविध स्पर्धांमध्ये विजेते ठरलेल्या 82 पशुपालकांना त्यांच्या हस्ते एकूण 1 कोटी 70 लाख रुपयांची पारितोषिकं प्रदान करण्यात आली. पारितोषिकांमध्ये स्मृतिचिन्ह, पदक आणि रोख रक्कम यांचा समावेश होता.
महा पशूधन एक्सपोचं उत्कृष्ट नियोजन आणि व्यवस्थापन केल्याबद्दल त्यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचं कौतुकदेखील केलं. तसेच, राज्य आणि राज्याबाहेरील पशुपालक व नागरिकांनी सहकुटुंब उपस्थित राहून दिलेल्या विक्रमी प्रतिसादाबद्दल आभार व्यक्त केले. कार्यक्रमास पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त प्रवीण कुमार देवरे, डॉ. मुकणे, पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
'...हीच माझी खरी कमाई' : समारोप प्रसंगी बोलताना पंकजा म्हणाल्या, 'माझा कार्यक्रम असला की लोक कार्यक्रमाचं स्वरूप काय आहे हे विचारत नाहीत. पंकजाताई काहीतरी चांगलं काम करत आहेत, एवढे कळालं तरी लोक मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहतात. मी बोलावलं म्हणजे ध्येय काय आहे, याचा विचार न करता लोक येतात, हीच माझी खरी कमाई आहे. विविध जिल्ह्यांतील नागरिक आजही इथं उपस्थित राहिले आहेत. सर्वांच्या कल्याणासाठी आणि सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हाती घेतलेला हा वसा पुढेही असाच सुरू ठेवण्याचा आपला प्रयत्न राहील.'
'प्रत्येकानं पशुपालन आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळावं' : नैसर्गिक शेती आणि पशुपालनाबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, 'आपल्याकडे नैसर्गिक शेतीची परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे. सुदृढ, समृद्ध आणि निरामय आरोग्याचं गुपित यातच दडलेलं आहे. नैसर्गिक शेती आणि पशुपालनाचा कल वाढविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग विविध योजना व उपक्रम राबवत आहे. पशुसंवर्धनातून रोजगार निर्मिती, दुग्ध व्यवसायाचा विकास तसेच 'मुख्यमंत्री पशुधन उद्योजकता योजना' राबविण्यात येणार आहे. परळीतील महापशुधन एक्सपोमुळे अनेकांना प्रेरणा मिळाली असून मी स्वतःही शेतीकडे अधिक लक्ष देणार आहे. प्रत्येकानं पशुपालन आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळावं,' असं आवाहन त्यांनी केलं.
'पशुपालकांच्या ज्ञानाचा उपयोग योजना राबविण्यासाठी करणार' : 'पशुसंवर्धन मंत्री झाल्यानंतर सुरुवातीला या विभागात आपण काय काम करू शकू, अशी भावना मनात होती. मात्र, काम सुरू केल्यानंतर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम करण्यास वाव असल्याचं जाणवले. पशुसंवर्धन विभागात डॉक्टर, पीएचडीधारक आणि उच्चशिक्षित अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे इथं ज्ञानाची कमतरता नव्हती. गरज होती ती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढविण्याची, समन्वय साधण्याची आणि प्रभावी अंमलबजावणीची. ते काम आपण केलं.'
सोबतच, विभागातील अधिकारी व कर्मचारी नम्रतेनं आणि तत्परतेनं सेवा देत असल्यामुळेच देशपातळीवरील महापशुधन एक्सपो यशस्वीपणे आयोजित करता आला. पशुसंवर्धनातून राज्याच्या आर्थिक गतीला चालना मिळणार असून, त्या दृष्टीने आपण विभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. येणाऱ्या काळात शासनाच्या योजना व उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पशुपालकांच्या अनुभव, मेहनत आणि ज्ञानाचा निश्चित उपयोग केला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
'25 वर्षांनंतर हे मैदान सजलं' : दरम्यान, 'महा पशूधन एक्सपो' आयोजित करण्यात आलेल्या परळीच्या ओपळे मैदानाबाबतची एक भावनिक आठवण त्यांनी सांगितली. तब्बल २५ वर्षांनंतर हे मैदान पुन्हा रचनात्मक पद्धतीने सजविण्यात आलं. सजावट, भोजनावळी, पंगती आणि सर्व व्यवस्था अत्यंत सुरेखरीत्या करण्यात आल्या. २५ वर्षांपूर्वी आपल्या विवाहावेळीही याच मैदानावर अशाच प्रकारची भव्य व्यवस्था करण्यात आली होती, अशी आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली. कार्यक्रमास शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, शेतकरी, पशुपालक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
