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आगामी गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत फिरणाऱया मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मेट्रोचा मोठा निर्णय

महा मुंबई मेट्रोनं गणेशोत्सवात मार्गिका 2ए, 7, 9 आणि 2बी वर रात्री 12:30 वाजेपर्यंत विशेष अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतलाय.

Maha Mumbai Metro
महा मुंबई मेट्रो (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 2:55 PM IST

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मुंबई : आगामी गणेशोत्सवासाठी शहरातील संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झालीय. मुंबईतील सर्वात मोठ्या उत्सवा दरम्यान लोकांच्या दळवळणात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी एमएमआरडीएद्वारे महा मुंबई मेट्रोनं श्रीगणेशोत्सवात मार्गिका 2अ, 7, 9 आणि 2ब वर रात्री 12:30 वाजेपर्यंत विशेष अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतलाय.

गणेशोत्सवाकरता मेट्रोची विशेष सेवा - 14 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत अंधेरी पश्चिम आणि दहिसर पूर्व (मार्गिका 2ए), गुंदवली आणि काशीगाव (मार्गिका 7 व 9) तसेच महाराष्ट्र नगर-मंडाळे आणि चेंबूर (मार्गिका 2बी) येथून शेवटची मेट्रो रात्री 11:00 ऐवजी 12:30 सुटणार आहे. याशिवाय मेट्रो मार्गिका 2ए, 7, 9 आणि 2बी वर 10 ते 15 अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता शेवटची मेट्रो सुटेल ही चिंता न करता प्रवाशांना उशिरापर्यंत श्रीगणेशोत्सवाचा आनंद घेता येणार आहे.

महा मुंबई मेट्रो नेटवर्कवर विशेष अतिरिक्त सुविधा :

• सोमवार ते शुक्रवार: मार्गिका 2ए - 299 फेऱ्या (+10)
मार्गिका 7 आणि 9 - 290 फेऱ्या (+14)
मार्गिका 2बी - 180 फेऱ्या (+15)

• शनिवार : मार्गिका 2ए- 241 फेऱ्या (+10)
मार्गिका 7 आणि 9 - 237 फेऱ्या (+14)
मार्गिका २बी - 180 फेऱ्या (+15)

• रविवार : मार्गिका 2ए -223 फेऱ्या (+10)
मार्गिका 7 आणि 9 - 219 फेऱ्या (+१4)
मार्गिका 2बी - 180 फेऱ्या (+15)

गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत फिरताना आता चिंता नाही - या विशेष अतिरिक्त सुविधा आणि संपूर्ण आठवडाभर वाढीव फेऱ्यांमुळे, प्रवाशांना आपल्या आवडत्या गणेश मंडळापर्यंत आणि श्रीगणेशोत्सवाच्या स्थळी सुरक्षित, सुरळीत व विश्वासार्ह रात्रीच्या प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे. यासुविधेबद्दल बोलताना कुर्ला येथील रहिवासी शितल घुगे सांगतात की, मेट्रोच्या या सुविधेचा नक्कीच फायदा होईल. या दिवसांत कुठेही जा, रस्त्यांवर सर्वत्र प्रचंड ट्राफिक पाहायला मिळतं. मेट्रो रात्री उशिरापर्यंत सुरू असेल तर कॅब ऐवजी मेट्रोचा वापर करण मुंबई सारख्या शहरांत कधीही किफायतशीर आहे. कारण त्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.

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