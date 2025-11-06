मुंबई महापालिकेच्या बालवाड्यांमधील 'जादुई पिटारा', 70 हजारहून अधिक विद्यार्थांना होतोय फायदा!
पालिकेच्या अंतर्गत बालवाडी ते दुसरीपर्यंतचे जवळपास 70 हजारहून अधिक विद्यार्थी 'जादुई पिटारा'द्वारे शिक्षण घेत आहेत.
Published : November 6, 2025 at 7:41 PM IST
मुंबई : विद्यार्थ्यांना अक्षर व अंक ओळख सहज व सोप्या पद्धतीनं व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार 2020-21 पासून मुंबई महापालिकेच्या साडे अकराशे शाळांमध्ये 'जादुई पिटारा' संकल्पना राबवली जात आहे. या संकल्पनेचा तब्बल 70 हजार विद्यार्थ्यांना फायदा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. पालिकेच्या अंतर्गत बालवाडी ते दुसरीपर्यंतचे जवळपास 70 हजारहून अधिक विद्यार्थी 'जादुई पिटारा'द्वारे शिक्षण घेत आहेत. यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू कंत्राटदाराच्या मार्फत पालिका शाळांना पुरवल्या जात आहेत.
'जादुई पिटारा' संकल्पना : 2007-08 या शैक्षणिक वर्षात मुंबई महापालिकेनं स्वतःच्या बालवाड्या सुरू केल्या. पण या बालवाड्यांमध्ये येणारी मुलं वयानं फार लहान असल्यामुळं त्यांना सुरुवातीला वाचता येत नाही. अशा परिस्थितीत या मुलांना शाळेविषयी आणि शिक्षणाविषयी गोडी निर्माण व्हावी सोबतच अक्षर ओळख, अंक ओळख मुलांना व्हावी आणि त्यातून शिकता यावं, यासाठी त्यांच्याशी निगडीत साहित्यांद्वारे शिक्षण देण्यासाठी 'जादुई पिटारा' ही संकल्पना केंद्र सरकारनं साधारण 2020-21 मध्ये आणली. त्यानंतर ही संकल्पना सर्वत्र राबवण्याचा निर्णय घेतला.
28 शिक्षण उपयोगी वस्तू : केंद्र सरकारनं ही संकल्पना 2022 मध्ये सर्व राज्यांना राबवण्याची सूचना करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, मुंबई महानगरपालिकेनं 'जादुई पिटारा' ही संकल्पना बालवाडीतील विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शिक्षण विभागानं मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासकांची अंतिम मंजुरी घेतली आणि पालिकेच्या साडेअकराशे शाळांमध्ये 'जादुई पिटारा' ही संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या या जादुई पिटाऱ्यामध्ये एकूण 28 शिक्षण उपयोगी वस्तू असून, त्यात लेसिंग बोर्ड, फिशिंग अॅक्टिव्हिटी, टच कार्ड, मणी मोजणे, रंगीत आइस्क्रीम स्टिक किट, फिगर पपेट्स यांसह अन्य वस्तू आहेत. यामुळं विद्यार्थ्यांचे ज्ञानवाढीस मदत मिळेल व ते खेळीमेळीच्या वातावरणात शिकू शकतील.
विद्यार्थ्यांना गणित विषय समजून घेताना होतेय मदत : एका 'जादुई पिटारा'साठी सुमारे साडेसात हजार, याप्रमाणं दोन कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या शिक्षण विभागानं दिली आहे. "या पेटीचा वापर बालवाडीसह पहिली व दुसरीतील म्हणजेच लहान वयातील विद्यार्थी सध्या करत असून, या जादुई पेटाऱ्यात वाचन व लेखनसाहित्याशी निगडीत मणी हे अंक व अक्षराच्या स्वरूपात आहेत. या साहित्यात असलेली कोडी, पुस्तके, त्रिकोण, चौकोन स्वरूपातील खेळणी आणि आदी साहित्य वापरून विद्यार्थ्यांना गणित विषय समजून घेताना मदत होत आहे," अशी माहिती महापालिकेचे उपशिक्षणाधिकारी नासीर खान यांनी दिली.
उपक्रम खूप महत्वाचा ठरतोय : पुढं नासीर खान यांनी सांगितलं की, "मुंबई महापालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गरीब कुटुंबातून येतात. त्यामुळं या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास कमी असतो. त्याचा आत्मविश्वास वाढण्यासाठी पालिकेचा 'जादुई पिटारा' उपक्रम खूप महत्वाचा ठरत आहे. त्यामुळं हा उपक्रम पालिकेच्या बालवाड्या व शाळांमध्ये प्रभावीपणे राबवला जात आहे," असंही नासीर खान यांनी म्हटलं आहे.
