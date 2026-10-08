दगड खचले, बुरुज ढासळले, पण इतिहास आजही श्वास घेतोय; सातपुड्याच्या कुशीतील 'खेरला किल्ल्याची' शौर्यगाथा
ऐतिहासिक खेरला किल्ला हा राजा नरसिंग देवराव यांनी बहामणी सत्तेविरुद्धच्या लढ्याची साक्ष देतो. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे शशांक लावरे यांनी.
Published : October 8, 2026 at 2:40 PM IST
अमरावती : सातपुड्याच्या विस्तीर्ण पर्वतरांगांमध्ये, आजच्या मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्याच्या परिसरात जंगलाच्या कुशीत खेरला किल्ला आजही इतिहासाची मूक साक्ष देत उभा आहे. खेरला किल्ल्याचा उल्लेख 'खेडला किल्ला' असाही केला जातो. काळाच्या ओघात किल्ल्याचं वैभव ढासळलं, तटबंदी अनेक भागांत नामशेष झाली आणि वास्तू भग्नावस्थेत पोहोचल्या; मात्र, उरलेल्या परकोटाच्या भिंती, किल्ल्यावर जाणाऱ्या पायऱ्या, मंदिराचे अवशेष आणि ठिकठिकाणी विखुरलेल्या प्राचीन मूर्ती आजही या परिसरात कधीकाळी उभी असलेली मजबूत सत्ता डोळ्यांसमोर आणतात. याच किल्ल्याने गोंड शासक राजा नरसिंग देवराव आणि बहामनी सत्तेमधील तब्बल 35 वर्षांच्या संघर्षाचा काळ अनुभवला. या किल्ल्याचा इतिहास, त्याचं महत्त्व आणि आजची परिस्थिती या संदर्भातील 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
जंगलाच्या कुशीत हरवलेला किल्ला
आज खेरला किल्ल्याकडे पाहिलं तर सर्वप्रथम जाणवतं ते त्याचं जंगलाशी एकरूप झालेलं अस्तित्व. दाट वनराई असलेल्या या परिसरात किल्ल्याचं अवशेष दूरवरून सहज लक्षात येत नाहीत. झुडपांच्या आडून पुढे गेल्यावर मात्र दगडी बांधकामाचं अवशेष हळूहळू समोर येतात. किल्ल्याची भक्कम बांधणी दर्शवणारे काही तटबंदीचे भाग आजही उभे आहेत. परकोटाचे अवशेष, दगडी भिंती आणि किल्ल्याच्या आतील भागात जाणाऱ्या पायऱ्या या वास्तूचं पूर्वीचं सामर्थ्य सांगतात. आज अनेक ठिकाणी दगड ढासळलेले असले, तरी उरलेल्या बांधकामावरून हा केवळ एखादा लहान डोंगरी किल्ला नसून रणनीतिदृष्ट्या महत्त्वाचं मध्यवर्ती केंद्राचं ठिकाण असावं असं लक्षात येतं.
दोन परकोटांनी सुरक्षित केलेला दुर्ग
पूर्वी खेरला किल्ल्याला दोन परकोटांची रचना होती. आज किल्ल्याचा बराचसा भाग उद्ध्वस्त झाला असला, तरी या परकोटांच्या अवशेषांवरून किल्ल्याच्या मजबूत संरक्षण व्यवस्थेची कल्पना येते, असं इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. दाट जंगल, डोंगराळ भूप्रदेश आणि मजबूत तटबंदी यामुळे खेरला किल्ला सहज जिंकणं शक्य नव्हतं. त्यामुळेच हा किल्ला केवळ एक वास्तू नव्हता, तर तो त्या काळातील सत्ता, संरक्षण आणि लष्करी हालचालींचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू होता, असं त्याच्या अवशेषांवरून जाणवतं.
मंदिराचे अवशेष प्राचीनतेची साक्ष
किल्ल्याच्या परिसरात आजही मंदिराचे अवशेष पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर अनेक प्राचीन मूर्ती भग्न अवस्थेत ठिकठिकाणी विखुरलेल्या दिसतात. काही मूर्तींचं अवशेष काळाच्या आणि निसर्गाच्या झळा सोसत आजही तिथे पडून आहेत. या भग्न मूर्ती आणि मंदिराचे अवशेष किल्ल्याचा इतिहास केवळ युद्धांपुरता मर्यादित नसल्याचं दाखवतात. किल्ल्याच्या भिंती राजकीय इतिहास सांगतात, तर मंदिर आणि मूर्ती या परिसराच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाची साक्ष देतात.
दगडातून दिसतं पूर्वीचं वैभव
खेरला किल्ल्याच्या आजच्या अवस्थेकडे पाहताना त्याचं पूर्वीचं स्वरूप डोळ्यांसमोर आणणं अवघड वाटतं; मात्र उरलेल्या दगडी भिंती, परकोट, पायऱ्या आणि बांधकामातील अवशेष एकत्र पाहिल्यास त्याची कल्पना करता येते. काळाने किल्ल्याची उंची कमी केली, जंगलानं त्याला आपल्या कवेत घेतले आणि दुर्लक्षामुळे अनेक वास्तूंची माती झाली; तरीही किल्ल्याच्या दगडांमध्ये त्याच्या भव्यतेची स्मृती शिल्लक आहे. आज भग्न दिसणारी प्रत्येक भिंत कधीकाळी या परिसरावर नजर ठेवणाऱ्या सत्तेचा भाग होती.
1398 पासून सुरू झाला संघर्ष
मध्ययुगीन काळात दख्खनमध्ये बहामनी सत्ता प्रभावी होती. इ.स. 1347 मध्ये बहामनी राजवटीची स्थापना झाल्यानंतर दख्खनच्या राजकीय पटावर या सत्तेचा विस्तार झाला. याच काळात उत्तरेला माळवा आणि दक्षिणेला विजयनगर साम्राज्य अशा विविध सत्तांमध्ये संघर्ष सुरू होता. या राजकीय उलथापालथीच्या काळात खेरला येथे नरसिंग देवराव यांची सत्ता होती. इ.स. 1398 च्या आसपास बहामनी सत्तेविरुद्ध त्यांचा संघर्ष सुरू झाला आणि तो पुढील तब्बल 35 वर्षे सुरू राहिला, असे इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितले.
तैमूरच्या आक्रमणानं बदललं दख्खनचं समीकरण
या संघर्षामागील व्यापक राजकीय परिस्थिती समजून घेतल्याशिवाय खेरला किल्ल्याचं महत्त्व पूर्णपणे लक्षात येत नाही, असं इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणतात. इ.स. 1398 मध्ये तैमूरलंगने दिल्लीवर केलेल्या आक्रमणामुळे उत्तर भारतात मोठी उलथापालत झाली. दिल्लीतील तुगलक सत्ता कमकुवत झाली आणि या आक्रमणाचा परिणाम दख्खनच्या राजकारणावरही झाला. तैमूरच्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर बहामनी सत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वऱ्हाडातील काही मुस्लिम सरदार आणि सैनिकांना परत बोलवण्यात आले. निर्माण झालेल्या या राजकीय आणि लष्करी परिस्थितीचा फायदा घेत नरसिंग देवराव यांनी वऱ्हाडातील अनेक भागांवर आपला प्रभाव प्रस्थापित केला. याच काळात खेरला हा त्यांच्या सत्तेचा महत्त्वाचा आधार ठरला.
35 वर्षे बहामनी सत्तेला दिली झुंज
खेरला किल्ल्याचा सर्वात महत्त्वाचा ऐतिहासिक अध्याय म्हणजे नरसिंग देवराव यांचा बहामनी सत्तेविरुद्धचा प्रदीर्घ संघर्ष होय. हा संघर्ष काही महिने किंवा वर्षांचा नव्हता. सुमारे 1398 पासून 1433 पर्यंत, जवळपास 35 वर्षे नरसिंग देवराव यांनी बहामनी सत्तेला आव्हान दिले. या काळात सत्ता कधी त्यांच्या बाजूनं गेली, तर कधी बहामनी शासकांनी वरचष्मा मिळवला; मात्र खेरला किल्ला त्यांच्या प्रतिकाराचा मुख्य आधार राहिला. तुलनेनं या छोट्या प्रादेशिक सत्तेनं तत्कालीन बलाढ्य बहामनी सत्तेला एवढ्या प्रदीर्घ काळ रोखून धरणं, हेच खेरला किल्ल्याचं ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करतं.
1433 मध्ये शेवटची लढाई
इ.स. 1433 मध्ये नरसिंग देवराव यांना खेरला किल्ल्यात वेढण्यात आले. या वेळी झालेल्या शेवटच्या लढाईत नरसिंग देवराव यांच्या प्रदीर्घ संघर्षाचा शेवट झाला, असं इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के सांगतात. आज खेरला किल्ल्याच्या भग्न भिंतींकडे पाहताना त्या केवळ जुन्या दगडांच्या भिंती वाटत नाहीत; तर याच परिसरात एका राजानं तीन दशकांहून अधिक काळ आपली सत्ता आणि स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी केलेल्या संघर्षाची त्या भौतिक साक्ष बनल्या आहेत, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणतात.
गाविलगड - नरनाळाच्या इतिहासाशी जोडणारा दुवा
खेरला किल्ल्याचं महत्त्व त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळेही वाढतं. सातपुडा आणि वऱ्हाडच्या इतिहासाचा विचार केला तर गाविलगड, नरनाळा आणि इतर डोंगरी किल्ल्यांच्या इतिहासाच्या संदर्भात खेरला किल्ल्याकडे पाहावं लागतं. आज महाराष्ट्राच्या सीमेपलीकडे मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यात हा किल्ला असल्यानं, त्याचा विदर्भाच्या इतिहासाशी असलेला संबंध तुलनेनं कमी चर्चेत येतो. मात्र वऱ्हाडातील मध्ययुगीन सत्तासंघर्ष समजून घेण्यासाठी खेरला हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरतो, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के सांगतात.
मुकुंदराजांच्या समाधीच्या दाव्याशीही संबंध
आद्य मराठी कवी मुकुंदराजांच्या समाधीबाबत अंबाजोगाईसह खेरलाचाही उल्लेख केला जातो. मुकुंदराजांची समाधी नेमकी कुठे आहे, याबाबात विविध ठिकाणी वेगवेगळे दावे आढळतात. त्यामुळे खेरलाही मुकुंदराजांच्या स्मृतींशी जोडलं गेलं आहे, असं मानलं जातं. इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात तुलनेनं दुर्लक्षित राहिलेला खेरला किल्ला मात्र मध्ययुगीन काळातील आपली स्वतंत्र राजकीय आणि सांस्कृतिक ओळख जपून आहे. राजा नरसिंग देवराव यांचा प्रदीर्घ संघर्ष आणि मुकुंदराजांशी जोडला जाणारा संदर्भ यामुळे या किल्ल्याचं ऐतिहासिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होतं, असं इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
आज किल्ल्याला संरक्षणाची गरज
आज खेरला किल्ल्याची सद्यस्थिती मात्र एक वेगळीच कहाणी सांगते. दाट जंगलानं वेढलेला हा किल्ला देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणावर भग्नावस्थेत पोहोचला आहे. तटबंदीचं अवशेष ठिकठिकाणी दिसत असले, तरी अनेक भाग आता पूर्णपणे ढासळले आहेत. मंदिराचे अवशेष आणि प्राचीन मूर्तीही सध्या सुरक्षित स्थितीत नाहीत. कधीकाळी ज्या भिंतींनी सत्तेचे आणि स्वराज्याचे संरक्षण केले, त्याच भिंती आज निसर्ग, काळ आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाशी झुंजत कशाबशा उभ्या आहेत.
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