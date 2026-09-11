नांदणीकरांचा जनआक्रोश जिंकला! तब्बल सव्वा वर्षांनंतर 'महादेवी' हत्तीण गुजरातमधून मायभूमीत परतणार
दररोज नांदणी परिसरात दिसणारी महादेवी गेल्या सव्वा वर्षापासून नागरिकांना दिसत नव्हती. त्यामुळे नांदणीकरांमध्ये अस्वस्थता होती.
Published : September 11, 2026 at 6:13 PM IST
कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह उत्तर कर्नाटकातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेली नांदणी मठाची महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीण तब्बल सव्वा वर्षांनी गुजरातमधील जामनगर येथील हत्ती संगोपन केंद्रातून नांदणीत दाखल होत आहे. सुमारे एक हजार किलोमीटरचा प्रवास करून येणाऱ्या महादेवीच्या स्वागतासाठी नांदणीकर सज्ज झाले असून, परिसरातील गावांमधून मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित राहणार आहेत.
नांदणी येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थानकडे गेल्या चार दशकांपासून असलेली महादेवी हत्तीण बेटा संस्थेने केलेल्या तक्रारीनंतर गुजरातमधील वनतारा येथे नेण्यात आली होती. त्यानंतर महादेवीला परत आणण्यासाठी मोठा जनआक्रोश निर्माण झाला. नांदणी मठ ते कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी पदयात्राही काढण्यात आली होती.
'महादेवीला कोणताही त्रास होईल, असे कृत्य करू नये' : महादेवीला नांदणीत परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा देण्यात आला. महाराष्ट्र सरकार, वनतारा आणि नांदणी मठाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्चस्तरीय समितीने नांदणीत उभारण्यात आलेल्या सुमारे 12 कोटी रुपयांच्या हत्ती संगोपन केंद्राची पाहणी केली. त्यानंतर झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत महादेवीला नांदणी मठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या सव्वा वर्षापासून महादेवीच्या परतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी तिचे नांदणीत आगमन हा आनंदाचा क्षण ठरला आहे. मात्र, स्वागताच्या उत्साहात महादेवीला कोणताही त्रास होईल, असे कृत्य करू नये, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केलं आहे.
आबालवृद्धांची स्वागतासाठी गर्दी : दररोज नांदणी परिसरात दिसणारी महादेवी गेल्या सव्वा वर्षापासून नागरिकांना दिसत नव्हती. त्यामुळे नांदणीकरांमध्ये अस्वस्थता होती. आता मठाची लाडकी महादेवी परतत असल्याने नांदणीत सणासारखे वातावरण निर्माण झालं आहे. हत्ती संगोपन केंद्रात तिच्या स्वागताची तयारी पूर्ण झाली आहे. या क्षणाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत होतो. महादेवीच्या पुनरागमनामुळे आज नागरिकांसाठी सणाचा दिवस असल्याच्या भावना नांदणीकरांनी व्यक्त केल्या.
महादेवीसाठी ‘पंचतारांकित’ सुविधा : वनतारा संगोपन केंद्राच्या धर्तीवर नांदणी येथे सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च करून महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीसाठी अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. तिच्या आंघोळीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, वातानुकूलित कक्ष तसेच खाद्यपदार्थांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महादेवीच्या आरोग्यावर आणि वैद्यकीय स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी डॉक्टरांचे पथकही तैनात असणार आहे.