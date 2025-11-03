ETV Bharat / state

वनतारात माधुरी हत्तीची वैद्यकीय तपासणी; माहुत इस्माईल चाचांसोबतचा भावनिक पुनर्भेटीचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद

तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर माधुरी आणि तिच्या माहुत इस्माईल चाचांची वनतारात भेट झाली. इस्माईल चाचांनी माधुरीसमोर येताच तिने त्यांना ओळखले आणि आपल्या भावनिक प्रतिसादातून आपुलकी दाखवली.

Madhuri Elephant examined by a medical team in Vantara
वनतारात माधुरी हत्तीची वैद्यकीय तपासणी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 12:15 PM IST

कोल्हापूर - जिल्ह्यातील नांदणी मठाची सर्वांची प्रिय असलेली हत्तीण महादेवी ऊर्फ माधुरीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही महिन्यांपूर्वी गुजरातमधील वनतारा येथे स्थलांतरित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या हाय पॉवर कमिटीच्या (HPC) निर्देशांनुसार 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी माधुरीची सखोल आरोग्य तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

वैद्यकीय संघाची सखोल तपासणी : हाय पॉवर कमिटीच्या अधिपत्याखाली डॉ. एन. एस. मनोहरन यांच्या नेतृत्वात डॉ. एस. कल्लाप्पा (नांदणी मठ), पेटा संस्थेच्या डॉ. मिनी अरविंदन आणि डॉ. पूजा आचार्य यांचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ पथकाने माधुरीची पूर्ण वैद्यकीय तपासणी केली. वनतारा संस्थेचे प्रतिनिधी नीरज संगवान आणि माधुरीची दीर्घकाळ काळजी घेणारे माहुत इस्माईल चाचाही त्या वेळी उपस्थित होते. तज्ज्ञांनी माधुरीच्या आरोग्यविषयक विविध बाबींचे निरीक्षण करून आपापले स्वतंत्र अहवाल पथकप्रमुख डॉ. मनोहरन यांच्याकडे सादर केले आहेत.

भावनिक पुनर्भेटीचा क्षण : तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर माधुरी आणि तिच्या माहुत इस्माईल चाचांची वनतारात प्रत्यक्ष भेट झाली. इस्माईल चाचांनी माधुरीसमोर येताच तिने त्यांना ओळखले आणि आपल्या भावनिक प्रतिसादातून आपुलकी दाखवली. हा क्षण उपस्थित डॉक्टर आणि अधिकाऱ्यांसाठीही भावनिक ठरला. "तब्बल 25 वर्षे माधुरीची सेवा करणाऱ्या इस्माईल चाचांनी तिच्या हालचाली आणि प्रतिसाद तपासण्यासाठी काही आज्ञा दिल्या. त्या वेळी माधुरीने सहजपणे प्रतिसाद दिल्याने तिची मानसिक स्थिरता आणि आत्मविश्वास दिसून आला," अशी माहिती मठाचे विश्वस्त सागर शंभूशेटे यांनी दिली आहे.

माधुरीचे आरोग्य समाधानकारक : परीक्षणानंतर तयार झालेल्या वैद्यकीय अहवालानुसार माधुरीची तब्येत तुलनेने सुधारत आहे. वनतारा व्यवस्थापनाने तिच्यासाठी पौष्टिक आहार, औषधोपचार आणि मानसिक स्थैर्य राखण्यासाठी विश्रांतीच्या योजना राबवल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी तिच्या आरोग्यामध्ये सातत्याने सुधारणा व्हावी म्हणून नियमित देखरेख आणि वैद्यकीय तपासण्यांची सतत अंमलबजावणी सुरू ठेवली आहे.

भक्तांचा आशीर्वाद आणि प्रार्थना : दरम्यान, शिखरजी शाश्वत सिद्ध क्षेत्रावर माधुरीच्या लवकर बरे होण्यासाठी विशेष सिद्धचक्र विधान सुरू आहे. 28 ऑक्टोबरपासून स्वस्तश्री जिनसेन भट्टारक स्वामीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तगण माधुरीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तिच्या पुनरागमनासाठी प्रार्थना करीत आहेत. तिच्या प्रति असलेली भक्तांची भावना या विधीतून स्पष्ट दिसून येत आहे.

माधुरीच्या पुनर्वसनाची तयारी : माधुरीच्या तपासणीचा सविस्तर अहवाल HPC कडे सादर करण्यात आला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार आहे. वनतारा प्रशासन आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने नांदणी मठाच्या परिसरात माधुरीसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारणीची प्रक्रिया सुरू आहे. आवश्यक मंजुरी आणि कागदपत्रांची पूर्तता जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग असलेल्या या हत्तिणीच्या कोल्हापुरातील पुनरागमनाबाबत सर्व स्तरांतून सकारात्मक आशा व्यक्त केली जात आहे.

