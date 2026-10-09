माधुरी हत्तीणीचा नांदणी मठातच मुक्काम; सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्या पेटाला 25 हजारांचा दंड
सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल देत माधुरी हत्तीनीबाबत सध्या सुरू असलेल्या चर्चा आणि वादाला पूर्णविराम दिला आहे. काय आहे निकाल? वाचा, सविस्तर.
Published : October 9, 2026 at 3:25 PM IST
कोल्हापूर - जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजी संस्थान, नांदणी मठातील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीबाबतच्या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. 13 महिन्यांच्या कोल्हापूरकरांच्या आणि माधुरीप्रेमींच्या संघर्षानंतर वनतारा येथे नेण्यात आलेली माधुरी पुन्हा नांदणी मठात परतली होती. मात्र, त्यानंतर पुन्हा प्राणी हक्क संरक्षण संस्था पेटाने माधुरीला पुन्हा गुजरातमधील जामनगर येथील वनतारा प्रकल्पात पाठवण्यासाठी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. इतकेच नव्हे तर, पेटाच्या या भूमिकेवर ताशेरे ओढत न्यायालयानं संस्थेला 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला असून, ही दंडाची रक्कम थेट माधुरी हत्तीणीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी वापरण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनं सुमारे 13 महिन्यांच्या वास्तव्यानंतर माधुरी हत्तीण वनतारातून कोल्हापुरातील नांदणी मठात सुखरूप परतली होती. तिचे कोल्हापूरकरांनी जंगी स्वागत केले होते. खाण्यापिण्याच्या अनेक गोष्टींसह मठात माधुरीची वाड्यात खास व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, मठात परतल्यानंतर तिचे स्वागत करताना फटाके वाजवण्यात आल्याचा दावा पेटा इंडियानं करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच हत्तीणीला साखळदंडाने एकाकी अवस्थेत बांधून ठेवण्यात आल्याचा याचिकेतून दावा केला. न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं पेटाला फटकारताना सर्व लोक आणि गावकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असताना तुम्हालाच नेमकी काय अडचण आहे, असा सवाल उपस्थित केला. यानंतर न्यायालयानं पेटाची याचिका फेटाळत दंडाची रक्कम माधुरीच्या आरोग्यासाठी आणि उपचारांसाठी वापरण्याचे निर्देश दिले.
माधुरीसाठी आरोग्य सुविधा आणि भविष्यातील नियोजन- उच्चस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नांदणी मठानं माधुरीसाठी सिमेंटऐवजी मातीचे मऊ फ्लोरिंग, 10 हजार लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी आणि नैसर्गिक वातावरणयुक्त शेडची उभारणी केली आहे. तिला दररोज 5 ते 10 किलोमीटर चालण्याचा व्यायाम दिला जात आहे. दर पंधरवड्याला वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. मठाच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात 4 एकर परिसरात उद्यान, जलतलाव आणि अद्ययावत सोयींनी युक्त सॅटेलाईट पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचे नियोजन करण्यात आलं आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे संपूर्ण कोल्हापूर आणि शिरोळ परिसरात जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
409 दिवसांनंतर सप्टेंबरमध्ये परतली माधुरी- महाराष्ट्रासह उत्तर कर्नाटकातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या नांदणी (ता. शिरोळ) येथे स्वस्तिश्री भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ आहे. या मठात महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीचं तब्बल 409 दिवसांनंतर सप्टेंबर 2026 मध्ये परतली होती. मध्यरात्री दीड वाजता माधुरीचं पाऊल निषिधिका परिसरात पडताच हजारो भाविकांनी फुलांचा वर्षाव करत तिचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं होतं. गुजरातमध्ये अनंत अंबानी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या वनतारा हत्ती संगोपन केंद्रात सव्वा वर्षे कोल्हापूरकरांची लाडकी महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीची काळजी घेण्यात आली होती. तिच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार करण्यात आल्यानंतर आता ती पूर्णपणे ठणठणीत आहे. नांदणी मठातही महादेवीसाठी त्याचप्रमाणे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, वैद्यकीय पथक सज्ज ठेवण्यात आलं आहे.
महादेवीला एका वर्षात नांदणी मठात परत आणण्याचा अनंत अंबानी यांनी दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे, अशी प्रतिक्रिया वनताराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहान करणी यांनी यावेळी व्यक्त केली.
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