माधुरी हत्तीण वनताराकडून नांदणी मठाकडे रवाना, मठाचे पदाअधिकारी सागर शंभुशेटे यांची माहिती
वकील मनोज पाटील यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करत आज सायंकाळी वनतारामधून महादेवी हत्तीचा ताबा मिळवला आहे.
Published : September 10, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 8:13 PM IST
कोल्हापूर - नांदणी मठाकडील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीला गुजरातच्या वनताराकडे जाऊन सव्वा वर्ष होत आहे. तिच्या परतीसाठी महाराष्ट्र शासन, नांदणी मठाचे वकील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी पाठपुरावा करत होते. त्याला यश आलं असून बुधवारी झालेल्या ऑनलाईन बैठकीनंतर हाय पावर कमिटीने महादेवीला नांदणी मठाकडे जाण्यास हिरवा कंदील दाखवला, त्यानंतर वकील मनोज पाटील यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करत आज सायंकाळी वनतारामधून महादेवी हत्तीचा ताबा मिळवला आहे. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीण तत्काळ लोकांमध्ये मिसळणं काहीसं अडचणीचं असल्याने टप्प्याटप्प्याने आजपासून हा प्रवास सुरू झाला आहे अशी माहिती मठाचे पदाधिकारी सागर शंभुशेटे यांनी दिली.
12 कोटींचे अद्ययावत केंद्र आणि तांत्रिक मंजुरी - उच्चस्तरीय समितीच्या अटींनुसार नांदणी मठात माधुरीसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सुमारे 12 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असलेले आधुनिक पुनर्वसन केंद्र, हत्तींसाठी हायड्रोथेरपीसाठी खास तलाव आणि उत्तम निवारा यांचा समावेश आहे. समितीने या सुविधांची बारकाईने पाहणी केल्यानंतर आणि माधुरीचा आरोग्य अहवाल समाधानकारक असल्याचे पाहून तिला मठात परत पाठवण्याचा अंतिम निर्णय दिला, अशी माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.
गेल्या महिन्यातच माधुरीच्या नव्या निवासस्थानाला आधुनिक स्वरूप देण्यात आलं आहे. या ठिकाणी हत्तीणीसाठी रबरी मॅटिंग, एक्झॉस्ट फॅन आणि स्प्रिंकलरची सुविधा करण्यात आली आहे. तसंच तिच्या प्रथमोपचारासाठी स्वतंत्र इमारतही उभारण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय समिती आणि वनतारानं दिलेल्या सूचनांनुसार सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली असून, माधुरी लवकरात लवकर नांदणीत परत यावी, अशी अपेक्षा गावकरी रामगोंडा अण्णा पाटील यांनी व्यक्त केली होती. त्यासाठी लाक्षणिक उपोषणही करण्यात आलं होतं.
येत्या 13 सप्टेंबरला परमपूज्य प्रथमाचार्य श्री शांतीसागरजी महाराज यांची 71 वी जयंती प्रथमच नांदणी येथे मोठ्या उत्साहात साजरी होणार आहे. या भव्य कार्यक्रमात लाडकी माधुरी उपस्थित असावी, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती. माधुरीच्या पुनरागमनासाठी संबंधित यंत्रणांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.
जिनसेन स्वस्तिश्री भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामींचा नांदणी मठ हा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि सीमाभागातील सुमारे 750 मठांचे प्रतिनिधित्व करतो. या मठाचा ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेता, माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीसाठी विविध गावांमध्ये डिजिटल फलक उभारून जनजागृती करण्यात आली होती. आता माधुरी वनतारामधून रवाना झाली आहे. त्यामुळे तिचं नांदणीमध्ये जोरदार स्वागत होणार हे निश्चित आहे.