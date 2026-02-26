ETV Bharat / state

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक भागात रत्नागिरीकरांना दिसली प्रकाशमान वस्तू

रत्नागिरी शहरातील नारायणमळी, सावर्डे, संगमेश्वर आणि लांजा भागातील अनेकांना आकाशातून पुढे सरकताना ही वस्तू दिसल्यामुळे कुतूहल निर्माण झालं आहे.

रात्री आकाशात अनेकांना प्रकाशमान वस्तू दिसली
रात्री आकाशात अनेकांना प्रकाशमान वस्तू दिसली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 26, 2026 at 3:19 PM IST

रत्नागिरी - रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक भागात रात्री आकाशात अनेकांना प्रकाशमान वस्तू दिसली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चर्चेला ऊत आला आहे. रत्नागिरी बरोबरच नारायणमळी सावर्डे संगमेश्वर या भागातील अनेकांनी आकाशातून पुढे ही वस्तू सरकताना पाहिली आहे. आकाशातून प्रकाशमान वस्तू पुढे जातानाचा व्हिडिओ अनेकांनी रात्री कॅमेऱ्यानं टिपला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक भागात रात्री आकाशात आडवी थोडीशी तिरकी चालणारी प्रकाशमान वस्तू अनेकांना दिसली आहे. रत्नागिरी शहरातील नारायणमळी, सावर्डे, संगमेश्वर आणि लांजा भागातील अनेकांनी आकाशातून पुढे सरकताना ही वस्तू दिसल्यामुळे अनेकांमध्ये कुतूहल निर्माण झालं आहे. आकाशातून प्रकाशमान वस्तू पुढे जातानाचा व्हिडिओ मोबाईल कॅमेऱ्यात अनेकांनी रेकॉर्ड केला आहे. आकाशातून एकामागोमाग एक अशा २० ते २५ चमकणाऱ्या वस्तू पुढे सरकरतानाचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे. आकाशातील रहस्यमय वस्तू नेमकी काय होती याची कोकणात सर्वत्र चर्चा झडू लागली आहे ही वस्तू म्हणजे अँटलस धुमकेतू की एलियन शिप होती त्यातून प्रकाश बाहेर पडत होता. ही एकच वस्तू होती की अनेक वस्तू होत्या याबाबत वेगवेगळी माहिती चर्चेत दिसत आहे.

यावर खगोल अभ्यासक बाबासाहेब सुतार यांनी सांगितलं की, पश्चिमेकडून दक्षिणेकडे जाणारी ही सॅटॅलाइटची शृंखला होती किंवा कृत्रिम उपग्रहांची माळ होती. एलोन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीने स्टारलिंक उपग्रह सोडलेले आहेत ते अधून मधून सूर्यास्त, सूर्योदयाच्यावेळी असे दिसत असतात. काल आकाश देखील स्वच्छ होते. त्यामुळे लोकांना हा अविष्कार पाहता आला. हा वैज्ञानिक किंवा तंत्रज्ञानाचा अविष्कार म्हणता येईल असं त्यांनी सांगितलं.


एलोन मस्क यांनी जगभरामध्ये ब्रॉडबँड सेवा पुरवण्यासाठी स्टारलिंक शृंखला आकाशामध्ये सोडलेली आहे. त्यातीलच एक मालिका काल रत्नागिरीकरांना दिसली. ही नेहमीच घडणारी घटना आहे. तिचं वेळापत्रक देखील उपलब्ध असतं. त्यानुसार स्पेस स्टेशन पाहता येतं, अशीही माहिती सुतार यांनी दिली.

