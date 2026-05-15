शिर्डी साईबाबा प्रसादालयावर गॅस टंचाईचे आजही सावट; अर्धा स्वयंपाक चुलीवर तर अर्धा गॅसवर
प्रसादालयात हजारो भाविक प्रसादाचा लाभ घेत असताना गॅस टंचाईमुळे निम्मा स्वयंपाक हा चुलीवर करावा लागत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
Published : May 15, 2026 at 9:05 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयावर गॅस टंचाईचं संकट अद्यापही कायम असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. मनमाड आणि उरण येथील गॅस प्लांटमधून होणारा नियमित पुरवठा विस्कळीत झाल्यानं प्रसादालयाच्या दैनंदिन स्वयंपाक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत साई संस्थान प्रशासनानं पर्यायी उपाययोजना राबवत प्रसादालयाची सेवा अखंड सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
साईबाबा प्रसादालयासाठी पूर्वी दररोज सुमारे 1,200 किलो गॅसची आवश्यकता भासत होती. मात्र, सध्याच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गॅसचा वापर कमी करून तो सुमारे 700 किलोपर्यंत आणण्यात आला आहे. सध्या संस्थानकडे एकूण 18 टन गॅसचा साठा उपलब्ध असून तो काटकसरीनं वापरण्यात येत आहे. गॅसचा वापर मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि भोजन व्यवस्था सुरळीत सुरू राहावी, यासाठी प्रशासनानं पारंपरिक चुलींचा आधार घेतला आहे.
देणगीदारांवर संस्थान अवलंबून- साईबाबा प्रसादालयाच्या पाठीमागील भागात सध्या 10 ते 12 मोठ्या चुली पेटविण्यात येत आहेत. या चुलींवर मोठ्या प्रमाणात भाज्या आणि इतर पदार्थ तयार केले जात आहेत. स्वयंपाकासाठी सरपणाचा वापर केला जात आहे. देणगीदार, शेतकरी तसेच संस्थानकडे उपलब्ध असलेले लाकूड मोठ्या प्रमाणावर वापरात आणले जात आहे. गॅस टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ही पर्यायी व्यवस्था प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचं दिसून येत आहे.
50 टक्के पारंपरिक चुलींवर स्वयंपाक- विशेष म्हणजे 42 अंश सेल्सिअस तापमानातही प्रसादालयातील आचारी आणि मदतनीस निस्वार्थ भावनेनं सेवा बजावत आहेत. उष्णतेचा सामना करत धुराच्या वातावरणात भोजन तयार करण्याचं काम सुरू असून कर्मचाऱ्यांची मोठी कसरत होत आहे. तरीही भाविकांच्या सेवेत कोणतीही कमतरता येऊ नये यासाठी कर्मचारी सातत्यानं प्रयत्नशील आहेत. सध्या प्रसादालयातील स्वयंपाक 50 टक्के गॅसवर आणि 50 टक्के पारंपरिक चुलींवर केला जात आहे. सकाळच्या नाश्त्यासाठी पॉकेट चुलींवर लाडूची बुंदी, कडधान्ये तसेच पालेभाज्या तयार केल्या जात आहेत. तर साखर शिरा, चपाती आणि भात हे पदार्थ गॅसवर तयार केले जात आहेत. या संतुलित व्यवस्थेमुळे उपलब्ध गॅसचा वापर नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रशासनाला मदत होत आहे.
- प्रसादालयात दररोज सुमारे 40 ते 50 हजार भाविक प्रसादाचा लाभ घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येनं येणाऱ्या भाविकांसाठी भोजन व्यवस्था करणं हे मोठे आव्हान असताना गॅस टंचाईमुळे परिस्थिती अधिकच कठीण बनली आहे. मात्र, भाविकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी संस्थान प्रशासन सातत्यानं प्रयत्न करत असल्याचं दिसून येत आहे.
गॅस पुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत समस्या कायम राहण्याची शक्यता- देशातील गॅस टंचाईचे संकट मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचं सांगितले जात असलं तरी शिर्डीतील साई संस्थान अजूनही या समस्येचा सामना करत आहे. यामागे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचाही प्रभाव असल्याचं बोललं जात आहे. विशेषतः इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्याचे पडसाद शिर्डीपर्यंत उमटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रसादालयाची सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर, पर्यायी इंधनाचा अवलंब आणि काटकसरीचा दृष्टिकोन यामुळे सध्या ही व्यवस्था सुरू ठेवण्यात यश येत आहे. मात्र, गॅस पुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत ही समस्या कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
