गॅस टंचाईचा फटका; सीएसएमटीच्या खाऊ गल्लीत पुन्हा घुमतोय 'स्टोव्ह'चा आवाज!
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं भारतात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झालाय. त्यामुळं मुंबईतील खाऊ गल्लीमधल्या व्यावसायिकांनी स्टोव्हचा वापर करायला सुरुवात केली आहे.
Published : March 15, 2026 at 8:02 PM IST
मुंबई : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं भारतात निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्याचा परिणाम आता थेट मुंबईपर्यंत पोहोचला आहे. 'छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस' स्थानकावरील प्रसिद्ध खाऊ गल्लीतील खाद्य विक्रेत्यांनी गॅसच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळं आपला कल रॉकेलवर चालणाऱ्या स्टोव्हकडं वळवला आहे. गॅस सिलेंडर महाग आणि सहज उपलब्ध होत नसल्यामुळं व्यवसाय करण्यासाठी इथल्या खाद्य विक्रेत्यांनी रॉकेलचा आधार घेतला आहे. या खाऊ गल्लीमध्ये एकूण 10-15 खाद्यपदार्थाची दुकानं आहेत. या दुकानदारांना गॅसची उपलब्धता होत नसल्यामुळं रॉकेल स्टोव्हच्या सहाय्यानं हे लोक व्यवसाय करत आहेत.
सिलेंडर मागं आम्हाला मोजावे लागतात तीन ते चार हजार रुपये : 'छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस' खाऊ गल्ली येथील जय जवान स्नॅक्स कॉर्नरचे व्यवस्थापक सुनील शॉ यांनी बोलताना सांगितले की, "गॅस सिलेंडरची उपलब्धता कमी झाल्यामुळं आम्हाला शिल्लक असलेल्या गॅसचा वापर करून व्यवसाय करावा लागत आहे. याच बरोबर बाजारात गॅसच्या किमती यादेखील वाढल्या आहेत. एका सिलेंडर मागं आम्हाला तीन ते चार हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. तर दुसरीकडं आम्हाला प्रति लिटर रॉकेल हे 115 रुपयांना मिळत आहे. यामुळं व्यवसाय करणं अतिशय कठीण झालं आहे. असं असलं तरीही आम्ही जमेल तसा आमचा व्यवसाय करत आहोत. कारण आमचं पोट व्यवसायावर निर्भर आहे. गॅसचा पुरवठा नसल्यामुळं दिवसाला पाच लिटर रॉकेलचा वापर करून आम्हाला व्यवसाय करावा लागत आहे."
खाऊ गल्लीमुळं रुग्णांच्या नातेवाईकांना मिळतं पोटभर खायला : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जवळच्या खाऊ गल्लीत नेहमीच खवय्यांची गर्दी असते. या खाऊ गल्लीमुळं सेंट जॉर्ज रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना अगदी परवडणाऱ्या दरात पोटभर खायला मिळतं. यासोबतच बाजूलाच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक असल्यामुळं इथून लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना देखील आपल्या स्वस्तात मस्त जेवण किंवा नाश्ता मिळतो.
10-15 खाद्य विक्रेत्या दुकानांवर परिणाम : या खाऊ गल्लीतील 10 ते 15 खाद्य विक्रेत्या दुकानांवर गॅस टंचाईचा परिणाम झाला आहे. यातील बहुतांश दुकानदारांनी रॉकेलचा पर्याय निवडला आहे. मात्र यामुळं सर्वांनाच अधिकचे पैसे हे खर्च करून आपलं दुकान चालवावं लागत आहे.
