एलपीजी तुटवडा, शहरातील मेस बंद पडण्याच्या मार्गावर; वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय
पूर्व आशियात वाढत्या तणावासह इराण इस्रायल युद्धामुळं जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता आहे. त्याचा परिणाम आता नाशिक शहरातील मेस आणि खानावळ व्यवसायावर तीव्रतेनं जाणवू लागला आहे.
Published : March 12, 2026 at 4:35 PM IST
नाशिक : पुणे, मुंबई बरोबरच नाशिक शहरात देखील शिक्षणासाठी विद्यार्थी, नोकरदार आणि कामगार येत असतात. अशात बहुतांश जण रोजच्या जेवणासाठी मेस, खानावळींवर अवलंबून आहेत. अनेक ठिकाणी रोज मेसमधून हजारो कामगार आणि नोकरदारांना जेवणाचे डबे पुरवले जातात. मात्र, एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं डबे पुरवठ्याची साखळीच खंडित होण्याची भीती व्यक्त झाली आहे. अनेक मेस आणि खानावळींकडं पुढील काही दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा शिल्लक आहे. तर काहींना पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक शेगडी (इंडक्शनचा) वापर करावा लागत आहे. त्यामुळं लवकरात लवकर गॅस मिळावा. नाहीतर मेस बंद करण्याची वेळ येईल, अशी चिंता व्यवसायिकांनी व्यक्त केली आहेत. दरम्यान जिल्ह्यातील सुमारे 15 हजार हॉटेल्स रेस्टॉरंट आणि शेकडो खानावळीवर अवलंबून असलेल्या एक लाखाहून अधिक रोजगारांवर संकट निर्माण झालं आहे.
जेवणाच्या किमंतीत वाढ : नाशिक शहरात अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी बाहेरगावाहून येतात हॉस्टेल किंवा भाड्याच्या खोल्यांमध्ये राहणारे विद्यार्थी प्रामुख्यानं मेसवर अवलंबून असतात. मेस बंद पडल्यास विद्यार्थ्यांना दररोज जेवणासाठी हॉटेलचा आधार घ्यावा लागेल. मात्र, आधीच गॅस तुटवड्यामुळं हॉटेलमध्ये दरवाढ झाली असल्यानं विद्यार्थ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. एलपीजीचा पुरवठा कमी झाल्यानं अनेक मेस आणि हॉटेल चालकांनी अन्नाच्या दरात वाढ केली आहे. काही ठिकाणी 25 ते 30 टक्के दरवाढ केल्याचं समोर आलं आहे.
जेवण बनवण्यासाठी वेळ लागतो : "आमच्याकडं मेस असून दररोज शंभरहून अधिक विद्यार्थी जेवणासाठी येत असतात. मात्र गॅस तुटवड्यामुळं आम्ही आता इलेक्ट्रिक इंडक्शनचा वापर करत आहोत. मात्र, त्यावर जेवण बनवण्यासाठी दोन ते तीन तास अधिकचा वेळ लागतो. त्यामुळं विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. काही ठिकाणी मेस बंद पडल्या आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. सरकारनं यावर लवकर तोडगा काढावा," असं मेस संचालिका मिता गुजराथी यांनी म्हटलं आहे.
सरकारनं लवकर एलपीजी गॅस प्रश्नावर मार्ग काढावा : "आम्ही बाहेरगावाहून शिक्षणासाठी नाशिकला आलो आहोत. एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळं मेस चालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांनी आज शेवटचा दिवस आम्ही जेवण देऊ शकतो, असं सांगितलंय. त्यामुळं पुढं आमच्या अडचणी वाढतील असं वाटत आहे. आम्ही रोज सकाळी नाश्त्यासाठी पोहे किंवा उपम्याला प्राधान्य देत होतो. मात्र, गॅस नसल्यामुळं आम्हाला ब्रेड सँडविच खावे लागत आहे. त्यामुळं आमच्या आरोग्यावर देखील परिणाम होणार आहे. सरकारनं लवकर एलपीजी गॅस प्रश्नावर मार्ग काढावा," असं विद्यार्थी अक्षय मटाले यानं सांगितलं.
नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं : "घरगुती गॅस सिलेंडर पुरवठा प्रणालीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निदर्शनुसार नियमांचे काटकरपणे पालन करावे. तपासणी पथकांसह तेल कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांकडून कुठल्याही प्रकारे नियमांचा भंग होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी," असे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा :