'40 हून अधिक देशांकडून गॅस उपलब्धतेसाठी हालचाली सुरू'-छगन भुजबळ
इंधनासह एलपीजी तुटवड्याच्या अफवा वेगानं पसरत असताना गॅस सिलेंडरचा पुरेसा साठा आहे. कोणत्याही प्रकारच्या तुटवड्याची भीती बाळगण्याचं कारण नाही, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
Published : March 30, 2026 at 6:03 PM IST
मुंबई-जागतिक युद्धपरिस्थितीचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर होत असला, तरी हा प्रश्न केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून जगभर जाणवत आहे, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं. पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी विविध देशांशी समन्वय साधून पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचं प्रयत्न करत आहे. 40 हून अधिक देशांकडून गॅस उपलब्धतेसाठी हालचाली सुरू आहेत. रशिया आणि व्हेनेझुएलाकडून इंधन पुरवठा सुरू असून भारताची जहाजे नियमितपणे सोडली जात आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या परिस्थितीत गॅसबाबत अफवा पसरत असल्याची नोंद घेत छगन भुजबळ यांनी नागरिकांना सावध राहण्याचं आवाहन केलं. “हे बंद होणार, ते बंद होणार आहे, अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका. घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरू आहे. तो वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो- पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये नागरिकांनी पुढील तीन महिन्यांत पीएनजी जोडणी घ्यावी, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केलं. “मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत महानगर गॅसकडून सेवा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी संबंधित कंपनीकडे किंवा रेशनिंग कार्यालयामार्फत अर्ज करावा. अर्ज न केल्यास भविष्यात एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो,” असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, ही अट केवळ पीएनजी सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागांनाच लागू राहील. इतर ठिकाणी एलपीजी पुरवठा सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती नाही- दरम्यान, राज्यात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगत भुजबळ म्हणाले, “रेशनवरील धान्य नागरिकांनी तीन महिन्यांचे घेऊन ठेवावे. केरोसीनचा कोटादेखील उपलब्ध आहे. ज्यांना गरज आहे, त्यांनी तो कोटा घ्यावा.” भीतीपोटी नागरिकांकडून अतिरिक्त सिलिंडर साठवण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्यानं तुटवड्याची भावना निर्माण होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. दिल्लीतील बैठकीत पीएनजी, पाणी आणि वीज या मूलभूत सेवांचा विस्तार वेगानं करण्यावर भर देण्यात आला आहे. रस्ते खोदकाम शुल्कात सवलत देण्यासही राज्य तयार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा नाही. अन्नधान्य मुबलक आहे. लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती नाही,” असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
