मुंबईची चूल विझणार? एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळं हॉटेल व्यवसायावर 'ब्लॅकआऊट'चं सावट..
व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या अचानक निर्माण झालेल्या तुटवड्यामुळं हॉटेल क्षेत्रात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : March 10, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 4:31 PM IST
मुंबई : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटाका विविध क्षेत्रांना बसत आहे. आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं अनेक पर्यटक तिथं अडकले आहेत. यासह इराणनं प्रमुख व्यापारी मार्ग म्हणून प्रसिद्ध असलेली 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद केली आहे. त्यामुळं तिथून होणारी व्यापाराची आयात-निर्यात बंद झाली आहे. त्यामुळे जगभरात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
गॅस तुटवड्याचा व्यावसायिकांना फटका : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं आणि आखाती देशांत निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळं पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. याचा परिणाम आता जाणवू लागला आहे. आखाती देशातून आयात होणाऱ्या गॅसमध्ये तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना याचा फटका बसत आहे. घरगुती गॅसच्या किमतींत वाढ झाल्यानं सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघराचं आर्थिक नियोजन कोलमडलं आहे. तर व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं हॉटेल व्यावसायिकांना अनेक चिंता सतावू लागल्या आहेत.
गॅस तुटवड्यामुळं हॉटेल्स बंद होण्याचा धोका : इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा खंडित झाला आहे. मुंबईतील सुमारे 20 टक्के हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स गॅस नसल्यामुळं आधीच बंद झाली आहेत. याचा फटका हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स मालकांसह तिथं काम करण्याऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विजय शेट्टी यांचा इशारा : " जर गॅस तुटवड्याची परिस्थिती सुधारली नाही, तर पुढील दोन दिवसांत मुंबईतील बहुतांश हॉटेल्स पूर्णपणे बंद ठेवावी लागतील," असा इशारा इंडिया हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे (आहार) अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी दिला.
प्रशासनाकडं धाव : या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी विजय शेट्टी यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच, त्यांनी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन या प्रश्नावर चर्चा केली आहे.
एमजीएलचा ग्राहकांना दिलासा: दरम्यान महानगर गॅस लि. च्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशनच्या महाव्यवस्थापक नीरा अस्थाना नीरा अस्थाना यांनी एमजीएलच्या ग्राहकांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एमजीएलच्या वतीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवर परिणाम करणाऱ्या सध्याच्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे एमजीएलकडून ग्राहकांना गॅस पुरवठा कमी होऊ शकतो, अशा प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र सध्या एमजीएलला गॅस उपलब्धतेमध्ये कोणतीही कमतरता भासत नसून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी आवश्यक असलेला 100 टक्के गॅस देशांतर्गत उत्पादनातून एमजीएलला मिळतो. त्याचप्रमाणे सीएनजी पुरवठ्यासाठी लागणाऱ्या गॅसपैकीही मोठा हिस्सा देशांतर्गत उत्पादनातूनच मिळतो. तथापि, एलएनजी आयातीत अडचणी निर्माण झाल्यास एमजीएलला मिळणाऱ्या गॅसपुरवठ्यात कपात होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या गॅसपुरवठ्यावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. मात्र या ग्राहकांकडे एफओ, एलएसएचएस, एलडीओ, एलपीजी यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने त्याचा परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 9, 2026
The ministry has prioritised domestic LPG supply to…
काळा बाजार : सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं बाजारपेठेत गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार (Black Marketing) सुरू असल्याच्या तक्रारीही त्यांना सभासदांकडून प्राप्त झाल्या आहेत.
एलपीजीच्या वापरासाठी प्राधान्य : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं एक्सवर पोस्ट करत स्पष्ट केलं की 'एलपीजी गॅस पुरवठा स्थिर करण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचं आणि अतिरिक्त उत्पादन घरगुती वापरासाठी वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य दिलं आहे. तसंच सध्या रुग्णालयं आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांसाठी आयात केलेल्या एलपीजीच्या वापरासाठी प्राधान्य दिलं जात आहे.'
हेही वाचा :