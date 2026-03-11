ETV Bharat / state

नाशकात एलपीजीचा तुटवडा, साडेपाच हजार रेस्टॉरंट संकटात, छोटे व्यवसाय बंद करण्याची वेळ

नाशिकमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील हॉटेल व्यवसाय संकटात आला आहे.

LPG gas shortage in Nashik
नाशकात एलपीजीचा तुटवडा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 7:37 AM IST

नाशिक : इराण-इस्रायल युद्धाचे पडसाद आता भारतात उमटू लागले असून नाशिकमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. इंधन पुरवठ्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती हॉटेल व्यावसायिकांनी दिली. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे 5,500 हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायिकांवर परिणाम झाला असून अनेकांना सिलेंडर मिळत नसल्यानं व्यवसाय अडचणीत आला आहे.

नाशिकमध्ये गॅस सिलेंडरची टंचाई : इराण-इस्रायलमधील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे देशात गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या नव्या ऑर्डर न घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे. याचा थेट परिणाम रेस्टॉरंट, हॉटेल, केटरिंग, ढाबे तसेच काही लघुउद्योगांवर होत आहे.

नाशिकमध्ये मागील दोन दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची टंचाई जाणवत असून काही ठिकाणी त्याचा काळाबाजार सुरू असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार काही ठिकाणी सिलेंडर 2 ते 2.5 हजार रुपयांपर्यंत विकले जात आहेत.

व्यवसाय थेट ठप्प होण्याची शक्यता : इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आल्यानं नाशिकमधील छोट्या खाद्य व्यवसायिकांना मोठा फटका बसत आहे. विशेषतः लहान हॉटेल, नाष्टा केंद्र, मेस, चहाचे स्टॉल, टपऱ्या तसेच मिसळ-पाव आणि वडापाव विक्रेत्यांवर या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे.

मोठ्या हॉटेलांकडे काही प्रमाणात गॅसचा साठा असतो. मात्र, लहान व्यावसायिकांकडे दररोजच्या वापरापुरतेच सिलेंडर असतात. त्यामुळे पुरवठा खंडित झाल्यास त्यांचा व्यवसाय थेट ठप्प होण्याची शक्यता आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे 5,500 हॉटेल व्यवसाय या परिस्थितीमुळे प्रभावित झाले आहेत.

मागील दोन दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची टंचाई जाणवत असून काही ठिकाणी सिलेंडरचा काळाबाजार सुरू झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. व्यावसायिक सिलेंडर 2 ते 2.5 हजार रुपयांना विकले जात असल्याची माहिती हॉटेल व्यावसायिकांनी दिली.

हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय चव्हाण यांनी सांगितलं की, 'गॅस टंचाईचा सर्वाधिक परिणाम लहान हॉटेल व्यव सायावर होत आहे. त्यामुळे सरकारनं व्यावसायिक एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणं आवश्यक आहे.'

'घरगुती गॅसला प्राधान्य' : दरम्यान, हॉटेल चालक शीतल उगले म्हणाले, 'आम्हाला रोज 20 ते 30 सिलेंडर लागतात. सध्या गॅसचा वापर करताना विचार करावा लागत आहे. काल मिळालेला सिलेंडर 2200 रुपयांना मिळाला, जो यापूर्वी 1600 ते 1700 रुपयांना मिळत होता. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.'

यासंदर्भात गॅस डीलर असोसिएशनचे पदाधिकारी लक्ष्मण मंडाले यांनी सांगितलं की, घरगुती ग्राहकांना गॅस तुटवडा भासू नये यासाठी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय योग्य आहे. मात्र, व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे बंद झाल्यानं हॉटेल, उपहारगृहे आणि लहान व्यवसायांवर मोठा परिणाम होत आहे. अनेक डिलिव्हरी वाहनं सध्या गॅस एजन्सीबाहेरच थांबलेली आहेत.


