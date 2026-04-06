... तर 'या' ग्राहकांचा एलपीजी गॅस पुरवठा खंडीत होणार, प्रशासनाची महत्त्वाची माहिती

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 6, 2026 at 8:53 PM IST

मुंबई : राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या गॅसचा व पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा नाही. तीन दिवस अतिरिक्त पुरेल इतका साठा प्रशासनाकडे आहे. अशावेळी नागरिकांनी भयभीत होण्याची गरज नाही. राज्यात 27 हजार मॅट्रिक टन इतका साठा सध्या शिल्लक आहे, अशी माहिती नोडल अधिकारी तथा रेशनिंग नियंत्रक चंद्रकांत डांगे यांनी दिली. तसंच पीएनजी गॅस संदर्भात देखील चंद्रकांत डांगे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.

पीएनजी गॅस सेवा घेणं बंधनकारक : "ज्या ग्राहकांना पीएनजी गॅस घरात आणणं शक्य आहे, अशा सर्व ग्राहकांना ही सेवा घेणं बंधनकारक आहे. राज्यात असे कित्येक ग्राहक आहेत, ज्यांना पीएनजी गॅस कनेक्शन घेणं शक्य आहे. मात्र, ते ग्राहक पीएनजी गॅसकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशा लोकांनी 30 जूनपर्यंत पीएनजीकडे स्विच होणं बंधनकारक असून असे न केल्यास त्यांच्याकडे होणारा एलपीजीचा गॅस पुरवठा हा खंडीत केला जाईल. तर दुसरीकडे ज्या परिसरामध्ये खरंच पीएनजी गॅस मिळणं शक्य नाही, अशा ठिकाणी एलपीजी पुरवठा खंडित केला जाणार नाही," अशी माहिती देखील चंद्रकांत डांगे यांनी दिली.


काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई : गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण राज्यामध्ये गॅस तुटवड्यामुळं नागरिक भयभीत झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशावेळी काळाबाजारही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. काळा बाजाराची शंका असलेल्या 14,329 ठिकाणी चौकशी केली. यावेळी काळाबाजार करणाऱ्यांकडून 3628 सिलिंडर हे ताब्यात घेण्यात आले. तसंच या ताब्यात घेतलेल्या एलपीजीचं वजन हे 71,565 किलो इतकं आहे. याचबरोबर, 2 टँकर हे देखील ताब्यात घेण्यात आले आहेत. याशिवाय, राज्यात काळाबाजार करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत असून आतापर्यंत 53 जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तर 36 जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी प्रशासनानं दिली आहे.

रॉकेलचा पर्यायही उपलब्ध : केंद्र सरकारनं राज्य शासनाला 3744 किलो लिटर इतकं रॉकेल उपलब्ध करून दिलं आहे. आता राज्य शासन जिल्ह्यात व तालुक्यामध्ये रॉकेल पोहोचवणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये रॉकेल पोहोचवलं जाणार आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबमागे तीन लिटर रॉकेल पोहोचवलं जाणार आहे, अशी माहिती यावेळी प्रशासनानं दिली.


पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये कोणताही तुटवडा नाही : अतिरिक्त प्रधान सचिव अन्न व नागरी पुरवठा अनिल डिगीकर यांनी सांगितलं की, "पेट्रोल व डिझेलचा कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा राज्यात नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये लॉकडाऊनची अफवा पसरली आणि त्यानंतर पेट्रोल पंपावर आपल्याला नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या. मात्र आता परिस्थिती सुधारली असून नागरिकांनी कोणताही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. पेट्रोलचा व डिझेलचा कोणताही तुटवडा राज्यात पाहायला मिळत नाही."

हेही वाचा :

  1. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्‍या पुरवठ्यात वाढ; पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून नागरिकांना आवाहन
  2. 'बारामती हा पवारांचा गड, तिकडं काय निकाल लागेल, हे सगळ्यांना माहिती.. ': - संजय राऊत
  3. बारामती पोटनिवडणूक; बिनविरोधावर मतभेद, महायुती आणि काँग्रेसमध्ये नेमका संघर्ष कशासाठी?

