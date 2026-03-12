गॅसचा काळाबाजार? सिलिंडर 4 हजार रुपयांना विकला जात असल्याचा हॉटेल व्यावसायिकांचा आरोप
गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली असताना ठाण्यात सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याचा हॉटेल व्यावसायिकांनी आरोप केला. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : March 12, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 11:49 AM IST
ठाणे - इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत ठाण्यात गॅसचा काळाबाजार केला जात असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. यामध्ये काही टोळ्या सक्रिय झाल्या असून 1 हजार 800 रुपयांना मिळणारा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर हा काळाबाजारात चार ते पाच हजाराला विक्री केला जात असल्याचा आरोप हॉटेल व्यावसायिकांनी केला आहे.
गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यानं रविवारपर्यंत शहरातील 80 टक्के हॉटेल बंद राहणार असल्याचं हॉटेल मालकांनी सांगितलं. प्रशासनाकडून एक महिना पुरेल इतका गॅस उपलब्ध असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. असे असले तरी काळाबाजारात दुप्पट पैसे घेऊन गॅसची विक्री केली तर गॅस शिल्लक राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ठाण्यातील 30 टक्के हॉटेल व्यवसायिकाकडे पाईपलाईन गॅस आहेत. तर उर्वरित 70 टक्के हॉटेल व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वापरतात. दरम्यान, काळाबाजारातील विक्रीवर सरकारनं नियंत्रण आणले नाही तर रविवारपर्यंत ठाण्यातील 80 टक्के हॉटेल बंद पडतील, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी ठाणे हॉटेल अससोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश शेट्टी यांनी सर्वच हॉटेल व्यावसायिकांशी बैठक घेऊन यावर सरकारनं तोडगा काढण्याची मागणी केली.
छापा मारून काळ्या बाजारात विक्री बंद करावी- ठाणे, मुंबई भागात आलेल्या पर्यटक, व्यावसायिक, आयटी कर्मचारी तसेच कामगारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं तातडीनं काळाबाजारात गॅसची विक्री करणाऱ्यांवर छापा मारावा. तसेच काळाबाजारातील गॅस विक्री बंद करावी, अशी मागणी ठाणे हॉटेल अससोसिएशनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केली आहे. ठाणे महापालिकेच्या एका तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यानं हॉटेल व्यावसायिकाना पाईप लाईननं गॅस पुरवठा करण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांना परवानगी दिली नाही. त्यामुळे त्यांना मोठा फटका बसला आहे.
टपऱ्यादेखील काही दिवसात बंद पडतील- "विद्यमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी गिरीश झलके यांनी काही हॉटेल व्यवसायिकांना पाईपलाईन गॅस पुरवठा करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे काही हॉटेल तरी सुरू राहतील. ठाणे शहरात 1,200 हॉटेल असून छोटे-मोठे व्यावसायिक यांची संख्या पकडल्यास पाच हजारपेक्षा जास्त होईल. तसेच वडापाव विक्री करणाऱ्या टपऱ्यादेखील काही दिवसात बंद पडतील", असेदेखील यावेळी सांगण्यात आलं.
पुणे, कोल्हापूरमध्ये अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी चुलीवर अन्नपदार्थ तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. तर काही हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यवसाय बंद ठेवले आहेत.
हेही वाचा-