तीन गावांचा 'देशहित सर्वोच्च' ठराव मंजूर; गॅस सिलिंडर न वापरता पर्यायी इंधनाचा करणार वापर

आखाती देशातील परिस्थितीमुळं भारतात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतोय. याला पर्याय म्हणून धुळे जिल्ह्यातीन तीन गावांनी अनोखा निर्णय घेतला आहे.

धुळे जिल्ह्यातील 'या' गावांनी घेतला गॅस न वापरण्याचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 1:58 PM IST

धुळे : मध्यपूर्वेतील बिघडत चाललेल्या युद्ध परिस्थितीचा फटका थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराला बसत आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळं जागतिक स्तरावर इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झालाय. यावर उपाय म्हणून धुळे जिल्ह्यातील तीन गावांनी अनोखा निर्णय घेतला आहे.

तीन गावातील नागरिकांनी घेतला इंधन बचतीसाठी महत्त्वाचा निर्णय : आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळं इंधन दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. संभाव्य इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्यातील बारीपाडा, मोहगाव आणि चावडीपाडा या तीन गावांनी इंधन बचतीसाठी पुढाकार घेत एलपीजी गॅसचा वापर पुढील सहा महिन्यांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. इंधन बचतीचा निर्णय घेण्यासाठी तीन गावांतील प्रमुखांनी विशेष बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीला बारीपाडा, मोहगाव आणि चावडीपाडा गावातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामस्थ आणि विविध संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. 'देशहित सर्वोच्च' ही भूमिका घेत सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला. शहरांमध्ये पर्यायी इंधन साधनांचा अभाव असल्यामुळं ग्रामीण भागातून त्याग करण्याचा निर्णय घेतल्याचं ग्रामस्थांनी स्पष्ट केलं.

धुळे जिल्ह्यातील गावांनी घेतला गॅस न वापरण्याचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)

देशासाठी त्याग करायची हीच वेळ : धुळे जिल्ह्यातील गावकऱ्यांनी पारंपरिक चुली, लाकूड आणि गोवऱ्यांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धूरमुक्त चुली आणि पर्यावरणपूरक इंधन वापरावरही भर दिला जाणार आहे. महिलांना अडचण येऊ नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी सामूहिक स्वयंपाक केंद्र उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आलाय. या उपक्रमाचं ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त स्वागत केलंय. तसंच 'देशासाठी थोडा त्याग करण्याची हीच वेळ आहे,' अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केलीय. दरम्यान, हा निर्णय इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. संभाव्य इंधन संकटावर मात करण्यासाठी, अशा उपक्रमांची गरज असल्याचा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.

धुळे जिल्ह्यातील गावांनी घेतला गॅस न वापरण्याचा निर्णय (ETV Bharat GFX)

देश सेवेसाठी आपण काय करू शकतो? : "आम्ही घरी एकत्र बसलो होतो. त्यावेळी लक्षात आलं की आखाती देशातील परिस्थितीमध्ये आपण देशासाठी काय करू शकतो? आपण तर युद्धभूमीत जाऊ शकत नाही. जवान आपलं रक्षण करण्यासाठी सीमेवर आपले प्राण देतात. पण, आपण काय करू शकतो? हा विचार मनात आला. यानंतर लक्षात आलं की गावात 110 गॅस सिलिंडर कनेक्शन आहेत. भविष्यात निर्माण होणाऱ्या गॅस टंचाईवेळी आपण काय करू शकतो? असा विचार मनात आला. यानंतर गावचे सरपंच अनिल पवार यांना फोन केला. यानंतर गावकऱ्यांनी सहा महिने गॅस सिलिंडर न भरण्याचा निर्णय घेतला. काहींनी तर एक वर्ष गॅस सिलिंडर न भरण्याची तयारी दर्शवली. या निर्णयाबाबत आमच्या सरपंचांनी मोहगाव आणि चावडीपाडा गावच्या सरपंचांना याबाबत सांगितलं. यानंतर त्यांनीही या उपक्रमामध्ये सहभाग नोंदवला," असं पद्मश्री चैत्राम पवार यांनी सांगितलं. चैत्राम पवार यांना 2025 मध्ये भारताचा चौथा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री प्रदान करण्यात आला. त्यांनी वनीकरण , जलसंधारण आणि वन्यजीव संवर्धनातील प्रयत्नांसाठी केलेल्या सामाजिक योगदानाबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला.

गावात घेतो विविध उत्पादन : "आम्ही मोहगावमध्ये मागील सहा ते सात वर्षांपासून सेंद्रीय शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि धार्मिक विषयक उपक्रम राबवत असतो. यासाठी आमची ग्रामसमिती आहे. यामाध्यमातून मागील वर्षी आम्ही गावामध्ये प्लास्टिक मुक्ती अभियान सुरू केलं आहे. गावातील सर्व तरूणांनी मिळून कोरोना काळात एक ग्रंथालय सुरू केलं आहे. यासह बारीपाडा, मोहगाव आणि चावडीपाडा इथं आमचं वनधन केंद्र सुरू आहे. आम्ही तिन्ही गावांमध्ये पत्रावळी मशीन बसवली आहेत. तसंच गावातील विविध झाडांपासून आम्ही अनेक उत्पादन घेत आहोत. आमची तिन्ही गावाची एक बैठक झाली. आखाती देशात निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीमुळं देशात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळं आम्ही गावकऱ्यांनी बैठकीत सहा महिनं गॅस न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती मोहगावचे ग्रामस्थ उमेश देशमुख यांनी दिली.

गॅस तु़टवड्यामुळं व्यावसायिक हवालदिल : गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल आणि खाद्य स्टॉल्सच्या व्यवसायावर मर्यादा आल्या आहेत. युद्धामुळं पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळं गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका हॉटेल व्यावसायिकांना बसला आहे. तसंच गॅसअभावी अनेक खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर मर्यादा आल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेत मोठी गर्दी असतानाच ही टंचाई निर्माण झाल्यामुळं व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत.

