'गॅस वितरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रशासनानं तातडीनं उपाययोजना राबवाव्यात' - राधाकृष्ण विखे पाटील

राज्यात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील औद्योगित वसाहतीच्या कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील बैठक (ETV Bharat Reporter)
Published : March 22, 2026 at 8:53 PM IST

​अहिल्यानगर : ​जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये गॅस टंचाईमुळं निर्माण झालेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, महापौर ज्योती गाडे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे आणि विविध अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री विखे पाटील यांनी घेतला आढावा : राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या गॅस पुरवठ्याचा सविस्तर आढावा घेतला. उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणं शैक्षणिक संस्था, वसतिगृह व औद्योगिक वसाहतींमधील कॅन्टीन यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या गॅसची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सादर केली.

गॅस वितरणातील त्रुटी दूर करावी : "औद्योगिक क्षेत्रासमोर निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी गॅस वितरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना राबवाव्यात," असे निर्देश जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

...त्यांना गॅस पुरवठा सुरू करावा : "बैठकीत उद्योजकांनी प्रामुख्यानं पीएनजी वाहिन्यांच्या जोडण्या होत नसल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. कंपन्यांकडं असलेल्या अपुऱ्या यंत्रणेमुळं गॅस जोडणीत अडचणी येत असल्यामुळं सर्व करारनामे पूर्ण करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. मराठा चेंबर किंवा औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात स्वतंत्र यंत्रणा सुरू करावी. ज्या उद्योजकांना जोडणी दिली आहे. त्यांना तातडीनं गॅस पुरवठा सुरू करावा," असे निर्देश मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांशी चर्चा करणार : "​शहरात घरगुती गॅस जोडण्यांचं काम महानगरपालिकेनं वाढवलेल्या दरामुळं थांबलं आहे. याबाबत योग्य मार्ग काढण्याची सूचना महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांना केली आहे. जागतिक स्तरावरील आव्हानात्मक परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या उपाययोजनांमुळं देश खंबीरपणे उभा आहे. उद्योजकांच्या राज्यस्तरीय प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार," अशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

उद्योजकांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा : ​औद्योगिक वसाहतींमधील कॅन्टीनसाठी पन्नास टक्के गॅस उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळं कामगारांना दिलासा मिळणार आहे. कामगारांचं स्थलांतर रोखण्यासाठी पाच दिवस काम सुरू ठेवण्याबाबत उद्योजकांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा. यात प्रशासनही आवश्यक ती दक्षता घेईल . पाच किलो वजनाचे गॅस सिलिंडर आणि केरोसीनचा पर्याय उपलब्ध असल्याचं प्रशासनानं सांगितलं आहे. तसंच औद्योगिक वसाहतीमधील सर्व अतिक्रमणे आणि अवैध व्यवसाय पोलीस प्रशासनाची मदत घेऊन तातडीनं निष्कासित करण्याची कार्यवाही प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

हेही वाचा :

  1. 'अजित पवारांच्या घातपाताचे धागेदोरे हे अशोक खरातापर्यंत पोहोचतील'-अमोल मिटकरींचा दावा
  2. अमेरिका इस्त्राईल विरुद्ध इराण संघर्ष; तिसऱ्या महायुद्धाची चाहूल, जगण्यासाठी करावा लागेल संघर्ष
  3. नाशिकनंतर नांदेडमध्येही भोंदूबाबाचा कारनामा; लग्नाचं आमिष दाखवून विधवेवर अत्याचार करणाऱ्याला अटक

