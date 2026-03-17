गॅस सिलेंडर नसल्यानं गुरुकुलमधील तीन हजार विद्यार्थ्यांचा स्वयंपाक चुलीवर, आणखी परिस्थिती बिकट होण्याची भीती
गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा फटका आता आश्रमशाळांना बसू लागला आहे. हिवरा आश्रमातील गुरुकुलमध्ये 3 विद्यार्थ्यांसाठी चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे.
Published : March 17, 2026 at 5:20 PM IST
बुलढाणा- गॅस टंचाईची स्थिती निर्माण झाल्यानं जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यात हिवरा आश्रमातील गुरुकुलमध्ये सध्या गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आखाती देशांमधील युद्धामुळे देशभरात व्यावसायिक एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील आश्रमशाळांना बसत आहे.
हिवरा आश्रम हे एक मोठे शैक्षणिक आणि धार्मिक केंद्र आहे. या आश्रमात जवळपास 6 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. यातील सुमारे 3 हजार विद्यार्थी गुरुकुल विभागात राहतात. त्यांचे दररोज दोन वेळचे जेवण आश्रमाच्या स्वयंपाकघरात तयार केले जाते. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे बंद झाल्यानं आता हे जेवण पारंपरिक चुलीवर बनवावे लागत आहे. वाढत्या तापमानात महिलांना चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतो. चुलीच्या धुरामुळे डोळ्यांना जळजळ, खोकला आणि श्वास घेण्यासाठी त्रास होत आहे. स्वयंपाकी महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. धुरामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. जेवण बनवण्यासही जास्त वेळ आणि मेहनत लागते.
गॅस सिलेंडर पुरवठा करण्याची मागणी- स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांपैकी एक म्हणाल्या, "उन्हात चुलीसमोर बसून जेवण बनवणं खूप कष्टाचं आहे. डोळे लाल होतात. घसा खवखवतो. मुलांसाठी स्वच्छ आणि योग्य जेवण बनवणे ही आमची जबाबदारी आहे. पण गॅस नसल्याने हे शक्य होत नाही. सरकारानं लवकरात लवकर गॅस सिलेंडर पुरवठा सुरू करावा." देशभरात व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यानं हॉटेल आणि आश्रमांसारख्या ठिकाणी असाच परिणाम दिसत आहे. केंद्र सरकारनं घरगुती गॅससाठी उत्पादन वाढवलं असले तरी व्यावसायिक क्षेत्रासाठी गॅस सिलेंडरचा अद्याप तुटवडा आहे. हिवरा आश्रमातील या परिस्थितीमुळे स्थानिक स्तरावर गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
विरोधकांची सरकारवर टीका- एलपीजीच्या (LPG) वाढत्या तुटवड्याचं व्यवस्थापन करण्यात महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि काँग्रेसनं आज मुंबईत केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार ) विधिमंडळ पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश असूनही गॅस पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीबाबत सविस्तर माहिती देण्यास सरकार अजूनही तयार नाही. माध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले," हे संकट सोडवण्यासाठी आखलेल्या रणनीतीबाबत सरकारनं जनतेला आणि सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.'डबल इंजिन' सरकार पुरवठा साखळीतील व्यत्यय हाताळण्यात कुचकामी ठरलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना गॅसचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे गॅससाठीच्या लांबच लांब रांगांचा सामना करावा लागत आहे. सरकारनं दोन आपत्कालीन एलपीजी गॅस टँकर्स दाखल झाल्याचा गाजावाजा केला असला, तरी ही उपाययोजना अपुरी आहे".
