एलपीजी सिलेंडर तुटवड्याचा चिक्की नगरीला फटका! लोणावळ्यात उत्पादनात 75 टक्के घट

व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं चिक्कीचं उत्पादन करणाऱ्या लोणावळ्यातील उद्योगांवरही परिणाम होत आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

LPG Crisis impact in Maharashtra
चिक्कीचे लोणावळ्यातील दुकान (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 3:06 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 4:02 PM IST

लोणावळा(पुणे) : पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लोणावळ्याची ओळख ‘चिक्की नगरी’ म्हणूनही आहे. मात्र, सध्या गॅस सिलेंडरच्या संकटामुळे प्रसिद्ध उद्योगावर गंभीर संकट ओढवल्याचं चित्र दिसत आहे. विशेषतः लोणावळ्यातील नामांकित मगणलाल चिक्की उद्योगाला आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीचा मोठा फटका बसला आहे. व्यावसायिक गॅसच्या तुटवड्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, उद्योग अडचणीत सापडला आहे.



युद्धापूर्वी उद्योगात 100 टक्के क्षमतेनं उत्पादन सुरू होते. पर्यटकांची सततची वर्दळ आणि वाढती मागणी लक्षात घेता दिवस-रात्र उत्पादन चालत होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत गॅस पुरवठा अत्यंत कमी प्रमाणात होत असल्यानं उत्पादन तब्बल 75 टक्क्यांनी घटलं आहे. आधी अनेक भट्ट्यांवर उत्पादन होत असताना, आता केवळ एकाच भट्टीवर काम सुरू ठेवावं लागत आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा वेग मंदावला असून तयार होणाऱ्या चिक्कीचं प्रमाणही लक्षणीय घटलं आहे.


रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता- चिक्कीचं उत्पादन घटल्यानं त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवरही होत आहे. लोणावळ्यात येणाऱ्या पर्यटकांना अपेक्षेप्रमाणे चिक्की उपलब्ध होत नाही. अनेक वेळा दुकानांमध्ये स्टॉक मर्यादित ठेवावा लागत असल्यानं ग्राहकांना निराश होऊन परत जावे लागत आहे. मागणी मोठ्या प्रमाणात असतानाही पुरवठा अपुरा पडत असल्यानं व्यापाऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसत आहे. उद्योगाशी संबंधित कामगारांवरही या परिस्थितीचा परिणाम झाला आहे. उत्पादन कमी झाल्यामुळे काही ठिकाणी कामगारांची कामाची वेळ कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत असून, भविष्यात ही परिस्थिती कायम राहिली तर रोजगारावरही संकट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पारंपरिक उद्योग अडचणीत सापडण्याची शक्यता- दरम्यान, गॅस टंचाईमुळे केवळ चिक्की उद्योगच नव्हे, तर इतर लघुउद्योगांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकारनं याकडे तातडीने लक्ष देऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी उद्योगजकांकडून केली जात आहे. अन्यथा, लोणावळ्याच्या पारंपरिक ओळखीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. एकूणच, लोणावळ्याच्या प्रसिद्ध चिक्की उद्योगावर आलेले हे संकट तात्पुरते असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योग्य वेळी उपाययोजना न झाल्यास हा पारंपरिक उद्योग अधिकच अडचणीत सापडू शकतो.

