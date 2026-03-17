एलपीजीचा तुटवडा झाल्यानं नाशिक शहरात रोज 24 ते 25 हजार किलो लाकडाची विक्री; दरातही झाली वाढ
गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं व्यावसायिक आस्थापनांनी इंधन म्हणून लाकडाचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून लाकडाची मागणी वाढली आहे.
Published : March 17, 2026 at 7:00 PM IST
नाशिक-आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे देशभरात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून जळाऊ लाकडांच्या मागणीत 50 टक्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या शहरात रोज 24 हजार किलो लाकडाची मागणी आहे. त्यामधून सुमारे अडीच लाख रुपयांची उलाढाल होत आहे.
आखाती देशातील युद्धामुळे इराणनं इंधन वाहून नेणाऱ्या जहाजांना समुद्रधुनीतून जाण्यास निर्बंध घातले आहेत. मागील आठवड्यापासून देशभरात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा भासत आहे. अशा परिस्थितीत हॉटेल, लॉन्स आणि मंगल कार्यालय व्यावसायिकांना पर्यायी इंधन म्हणून लाकडांचा वापर करावा लागत आहे. गॅस सिलेंडरला पर्याय म्हणून हॉटेलसह हॉस्टेलसह मंगल कार्यालयातील कार्यक्रमामध्ये चुलीचा वापर वाढला आहे. परिणामी शहरातील वखारींमध्ये लाकडांची मागणी वाढली आहे.
सध्या शहरात लाकडांच्या सुमारे 20 वखारी सुरू आहेत. शहरात काही दिवसांपूर्वी एका वखारीतून सुमारे 700 ते 800 किलो लाकडाची विक्री झाली होती. सध्या लाकडांची विक्री दुप्पट होऊन 1,400 ते 1,500 किलोपर्यंत वाढली आहे. मागणी वाढल्यानं किमतीदेखील 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जळाऊ लाकूड प्रति किलो दोन रुपयांनी तर भुस्सा प्रति किलो दोन रुपयांनी महाग झाला आहे. लाकडांसह कोळशाच्या मागणीतही वाढ झाली आहे.
अशी झाली भाव वाढ
|लाकूड
|आधीचा दर ( प्रति किलो रु)
|सध्याचा दर ( प्रति किलो रु)
|जळाऊ लाकूड
|7
|8
|बाभूळ
|8
|10
|आंबा
|20
|25
|भुस्सा
|4
|5
लाकडाची मागणी वाढली- " गेल्या चार ते पाच दिवसापासून लाकडाची मागणी वाढली आहे. मंगल कार्यालय, लॉन्स आणि हॉटेल चालकांना सिलेंडरचा तुटवडा असल्यामुळे ते आमच्याकडे वळाले आहेत. लाकडाची मागणी वाढल्यामुळे भावदेखील वाढले आहेत. पूर्वी सहा रुपये किलोचे लाकूड आता आठ रुपये किलोनं विक्री होत आहे. तसेच भुस्साचे भावदेखील वाढले आहे. यात जळाऊ जंगली लाकूड, गुलमोहर, निलगिरी, रेन्ट्री, निलमोहर काशीद, बाभूळ, सुबाभूळ या लाकडांना मागणी आहे. सध्या आमच्याकडे पुरेशा प्रमाणात लाकूड आहे. मात्र, भविष्यात लवकर परिस्थिती सुधारली नाही तर आम्हीदेखील हतबल होऊ", अशी माहिती वखार चालक अमित साबळे यांनी दिली.
