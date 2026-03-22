व्यावसायिकांना मोठा दिलासा! 'राज्यातील हॉटेल, उपहारगृहांसाठी आता 20 टक्के अतिरिक्त गॅस पुरवठा'-छगन भुजबळ

इराण आणि इस्रायल यांच्यातलं युद्ध सुरू झाल्यानंतर देशभरात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. आता गॅस पुरवठ्याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी महत्वाची माहिती दिली.

Chhagan Bhujbal
मंत्री छगन भुजबळ (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 8:53 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 9:01 PM IST

मुंबई : अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्यातील युद्धामुळं गॅस टंचाईचं संकट गडद झालं आहे. दुसरीकडं या युद्धामुळं गॅसचं वितरण बंद झाल्यामुळं राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृह ठप्प झाले होते. पण, केंद्र सरकारनं राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया-दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार 20 टक्के अतिरिक्त व्यापारी एलपीजी (Commercial LPG) पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

20 टक्के वाटप : केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं 21 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या सूचनांनुसार, यापूर्वी राज्याला 30 टक्के वाटप मंजूर होतं. आता 23 मार्च 2026 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत आणखी 20 टक्के वाटप वाढवण्यात आलं. त्यामुळे एकूण गॅस पुरवठा पूर्व-संकट पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. या अतिरिक्त 20 टक्के वाटपात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया आणि दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही लाभ मिळणार आहे.

हॉटेल व्यवसायिकांना मोठा दिलासा : मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं की, "या निर्णयामुळं व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळं अडचणीत आलेल्या हॉटेल आणि उपहारगृह व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, गॅस मिळविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडं (OMCs) नोंदणी करणं आणि पीएनजी (PNG) साठी अर्ज करणं बंधनकारक राहणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळं राज्यातील खाद्य व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुरवठा साखळी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे."

केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय : राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने नूतनीकरण झालेले मानण्यात येणार आहे. कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वारसांच्या नावे परवाने तत्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या गावामध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा गावांमध्ये रास्तभाव दुकानदारास किरकोळ केरोसिन परवानाधारक समजण्यात येऊन त्यास परवाना देण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक केरोसिन परवाने मंजुरी, नुतनीकरण आणि वारसाच्या नावे वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत 20 मार्च 2026 च्या शासनपत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

