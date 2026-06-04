गर्लफ्रेंडला आयफोन गिफ्ट देण्यासाठी प्रियकराचा सॅनिटरी गोडावूनवर डल्ला : लाखोंच्या वस्तू विकल्या भंगारवाल्याला
गर्लफ्रेंडला आयफोन भेट देण्यासाठी प्रियकरानं चक्क सॅनिटरी गोडावून फोडून लाखाचा ऐवज लंपास केला. मात्र हा लाखोचा ऐवज त्यानं भंगारवाल्याला केवळ 20 हजारात विकला.
Published : June 4, 2026 at 3:57 PM IST
नागपूर : गर्लफ्रेंडला आयफोन मोबाईल गिफ्ट देण्यासाठी चोरी करणाऱ्या दोन आरोपींना नागपूर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. महत्वाचं म्हणजे दोन्ही आरोपी विधिसंघर्ष बालक असून त्यांनी टाईल्स आणि सॅनिटरी वस्तूच्या गोडाऊनमध्ये चोरी केली. आरोपींनी 11 लाख 39 हजार किमतीचे महागडे नळ, फिटिंगसह इतर वस्तू चोरल्या होत्या. आरोपींनी लाखोंच्या वस्तू अवघ्या 20 हजार रुपयांमध्ये एका भंगार विक्री करणाऱ्याला विकल्या. पोलिसांनी दोन्ही आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.
गर्लफ्रेंडला आयफोन देण्यासाठी गोडावूनवर डल्ला : नागपूर शहरातील कळमना पोलीस ठाणे हद्दीत दालमील मार्गावरील राहुल जयचंद बत्रा यांचं गोडावून आहे. त्यांच्या गोडाऊनमध्ये 27 ते 28 मे च्या मध्यरात्री चोरी करण्यात आली. बत्रा यांचं टाईल्स, सॅनेटरी, सिपी फिटींगचं होलसेल सामान विक्री करण्याचं दुकान आणि गोडावून आहे. अज्ञात आरोपींनी गोडावूनच्या वरील टिन पत्रा उचकून गोडावूनमध्ये प्रवेश केला. आरोपींनी 11 लाख 39 हजार 710 रूपयाचा मुद्देमाल चोरी करून नेल्याची तक्रार कळमना पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली.
सीसीटीव्हीच्या मदतीनं आरोपींचा शोध : तक्रार दाखल झाल्यानंतर कळमना पोलिसांनी सर्वातआधी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे रेकॉर्डिंग तपासण्यास सुरुवात केली. पोलिसांना दोन संशयित आरोपी त्यात दिसून आले. त्याच आधारे पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला असता दोन विधी संघर्ष बालकांपर्यंत हा तपास पोलिसांना घेऊन गेला आहे. पोलिसांनी दोनही विधीसंघर्षग्रस्त आरोपींची चौकशी केली असता, त्या दोघांनी आपला गुन्हा कबूल केलेला आहे.
तांत्रिक तपासाच्या मदतीनं पकडले आरोपी : कळमना पोलिसांनी या परिसरातील 20 ते 35 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचं फुटेज तपासलं. सुमारे 12 ते 15 तासांच्या प्रयत्नानंतर पोलिसांना दोन आरोपींच्या हालचाली दिसून आल्या. त्यानंतर पोलिसांनी स्थानिक खबऱ्याकडून गोपनीय माहिती संकलीत करण्यात सुरुवात केली. गुन्ह्याचा तपास करत असताना सापळा रचून आरोपींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं. अंत्यत कमी कालावधीत तांत्रिक व गुप्त माहितीचा प्रभावी वापर करून चोरी प्रकरणात सहभागी असलेल्या आरोपींचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आलं.
साडे सहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त : या घटनेत चोरी गेलेल्या 11 लाख 39 हजारांचा मुद्देमालांपैकी सहा लाख 50 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालात अनेक नामांकित कंपनीचे नळ, फिटिंग आणि इतरही साहित्याचा समावेश आहे. ज्या भंगार विक्रेत्यानं 20 हजार रुपयांमध्ये चोरीचा सर्व मुद्देमाल विकत घेतला होता, त्याला देखील पोलिसांनी अटक केलेली आहे.
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