प्रेयसीची हत्या करून प्रियकराचा आत्महत्येचा प्रयत्न? तरुणीचा मृत्यू, प्रियकर गंभीर
शिवानी असे मृत तरुणीचे नाव आहे, तर किरण संजय आत्राम असे गंभीर जखमी प्रियकराचे नाव आहे. दोघेही रेल्वे कर्मचारी असून, अजनीत राहत असल्याची माहिती आहे.
Published : August 19, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 4:26 PM IST
नागपूर- नागपूर शहरातील मनीष नगर भागातील एका हॉटेलमध्ये महिलेचा मृतदेह आढळून आला तर तिच्यासोबत असलेला एक इसम गंभीर जखमी अवस्थेत सापडलाय. प्रेयसीची हत्या करून प्रियकरानेही आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला असावा, असा संशय निर्माण झालाय. रक्तरंजित घटनेने मनीष नगरात खळबळ उडालेली आहे. हॉटेलच्या खोलीत 26 वर्षीय तरुणीचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह आढळून आलाय, तर तिचा 45 वर्षीय इसम अत्यंत गंभीर जखमी अवस्थेत सापडला. शिवानी असे मृत तरुणीचे नाव आहे, तर किरण संजय आत्राम असे गंभीर जखमी प्रियकराचे नाव आहे. दोघेही रेल्वे कर्मचारी असून, अजनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहत असल्याची माहिती आहे. ही घटना मंगळवारी रात्री उशिरा बेलतरोडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अजित बेकरीच्या मागे असलेल्या हॉटेल स्टोरीजमध्ये घडली.
दोघांच्या शरीरावर जखमा : हॉटेलच्या तिसऱ्या मजल्यावरील खोली क्रमांक 302 मध्ये दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यात आढळलेत. शिवानीच्या हातात चाकू होता, तर तिच्या मानेवर खोल जखमा आहेत. किरणच्या मानेसह शरीराच्या अन्य भागावर गंभीर अशा जखमा आढळून आल्या आहेत.
घरातून निघताना पत्नीला आला संशय : किरण आत्राम हे मंगळवारी सकाळीच घरातून निघाले होते. घराबाहेर पडताना त्याने पत्नीला मुलांची काळजी घेण्यास सांगितले. त्याच्या या बोलण्याने पत्नीला संशय आला मात्र, काही तरी अनुचित घडण्याची शक्यता वाटल्याने तिने किरणच्या एका मित्राला याची माहिती दिली. यानंतर मित्र आणि कुटुंबीयांनी किरणचा शोध सुरू केला. शोध घेत असताना मनीष नगरातील हॉटेल स्टोरीजजवळ किरणचे वाहन आढळले. त्यामुळे कुटुंबीयांनी हॉटेलमध्ये चौकशी केली. हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी किरण आणि शिवानी हे दोघे तिसऱ्या मजल्यावरील खोली क्रमांक 302 मध्ये असल्याचे सांगितले.
दरवाजा तोडताच दिसले रक्त : कुटुंबीयांनी खोलीचा दरवाजा ठोठावला; मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे संशय बळावला. अखेर त्यांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. समोरचे दृश्य पाहून त्यांना धक्काच बसला. खोलीत शिवानी आणि किरण रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. शिवानीच्या मानेवर खोल जखम झाली होती. ती बेशुद्ध अवस्थेत होती. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. किरण त्यावेळी शुद्धीवर होता. त्याच्या मानेसह शरीराच्या अन्य भागावर चाकूचे वार होते. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
फुलांनी सजवलेला बेड अन् रक्ताचा सडा : घटनास्थळी पोलिसांना एक बाब विशेषतः खटकली आहे. दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या खोलीतील बेड फुलांनी सजवलेला होता. त्यामुळे दोघे हॉटेलमध्ये नेमक्या कोणत्या उद्देशाने आले होते, खोली फुलांनी का सजवण्यात आली होती आणि हल्ल्यापूर्वी त्यांच्यात नेमके काय घडले, याचा तपास पोलीस करीत आहेत. खोलीत चाकूही आढळून आला. शिवानीच्या हातात तो चाकू असल्याने पोलिसांनी घटनास्थळावरील प्रत्येक पुराव्याची बारकाईने तपासणी सुरू केली आहे.
2023 मधील वाद पुन्हा चर्चेत : शिवानी आणि किरण यांच्या संबंधांवरून या पूर्वीही वाद झाला होता. 2023 मध्ये शिवानीच्या कुटुंबीयांनी किरणविरुद्ध अजनी पोलिसांकडे तक्रार केली होती. किरण शिवानीसोबत फिरत असल्याबाबत कुटुंबीयांनी आक्षेप घेतला होता. या जुन्या वादाचा सध्याच्या घटनेशी काही संबंध आहे का, याचाही पोलिस तपास करीत आहेत.
आधी प्रेयसीची हत्या, नंतर स्वतःलाही संपवण्याचा प्रयत्न? : प्राथमिक तपासात किरणने शिवानीवर चाकूने हल्ला करून तिची हत्या केली आणि त्यानंतर स्वतःलाही जखमी करून घेतले असावे, असा संशय पोलिसांना आहे. मात्र, पोलिसांनी अद्याप या शक्यतेला दुजोरा दिलेला नाही. जखमांचे स्वरूप, त्यांची ठिकाणे आणि घटनास्थळावरील पुराव्यांच्या आधारेच हा घटनाक्रम स्पष्ट होणार आहे. हॉटेलमधील सीसीटीव्ही फुटेज, हॉटेलची नोंदवही, दोघांच्या हालचाली, मोबाईलमधील माहिती तसेच खोलीतून मिळालेल्या अन्य पुराव्यांची पोलिसांकडून तपासणी सुरू आहे.
वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी : घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. डीसीपी ऋषिकेश सिंगारेड्डी आणि डीसीपी डिटेक्शन दीपक अग्रवाल यांनी हॉटेलमधील खोलीची पाहणी केली. गुन्हे शाखा आणि बेलतरोडी पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहे. शिवानीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे तर किरणवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शवविच्छेदन अहवाल, फॉरेन्सिक तपासणी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि पुढील चौकशीनंतर या रक्तरंजित घटनेमागील नेमका घटनाक्रम स्पष्ट होणार आहे.
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