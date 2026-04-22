माजलगावात लव्ह जिहाद! आधी मैत्री केली अन् संधी मिळताच अल्पवयीन मुलीवर केला अतिप्रसंग
लव्ह जिहादवरून राज्यात वातावरण तापलं असताना, आज माजलगावातील एका कॅफेमध्ये मुलीवर अतिप्रसंग करताना एका युवकाला हिंदू तरुणांनी पकडलं.
Published : April 22, 2026 at 4:00 PM IST
बीड : जिल्ह्याच्या माजलगाव शहरात एक खळबळजनक घटना घडली. या घटनेनं पुन्हा एकदा नागरिकात संतापाची लाट पसरली आहे. 21 एप्रिल रोजी माजलगाव शहरातील एका कॅफेमध्ये मुलीवर अतिप्रसंग करताना एका युवकाला हिंदू तरुणांनी पकडलं. चौकशी केली असता सदरील लव्ह जिहादचं प्रकरण असल्याचं निष्पन्न झालं. पीडित मुलीच्या आईनं माजलगाव येथील शहर पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपी विरुद्ध तक्रार दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
कॅफेमध्ये केला अतिप्रसंग : माजलगाव शहरात ग्रामीण भागातील अनेक मुली शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी येतात. सदरील पीडित मुलगी ग्रामीण भागातील असून ती अकरावीत शिक्षण घेते. यावेळी पीडित मुलीच्या मैत्रिणीने आरोपीसोबत ओळख करुन दिली. एकमेकांना शैक्षणिक साहित्याची देवाण घेवाण करण्याच्या माध्यमातून मैत्रिणीने सदरील मुलीला एका कॅफेमध्ये बोलावून घेतलं. संबधित मुलगी कॅफेमध्ये गेली असता तिथे तिला तिची मैत्रीण भेटली नाही, परंतु तिथं आरोपी रहमत अलीम शेख आधीच बसला असल्याचं मुलीच्या लक्षात आलं. मात्र, मैत्रीण येईपर्यंत ती पीडित मुलगी त्या मुलासोबत गप्पा मारत बसली. मात्र त्या नराधम आरोपीनं पीडित मुलीला पकडून तिच्यासोबत अतिप्रसंग केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
परिसरात उडाली एकच खळबळ : कॅफेतील काही तरुणांच्या ही गोष्ट लक्षात येताच त्यांनी त्या मुलाच्या तावडीतून त्या पीडित मुलीला सोडवलं आणि पोलिसांना महिती दिली. दरम्यान माजलगाव येथील शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत घटनेची माहिती घेतली आणि आरोपी मुलास ताब्यात घेतलं. यावेळी आरोपी रहमत अलीम शेखच्या हातात दोरे, गंडे, कलावा दिसून आल्यानं खोलवर तपास केल्यास अधिक धागेदोरे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल : पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून आरोपी रहिमत अलीम शेखच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 74,75,79 बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायदा 8,12, 126 (2) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा अधिकचा तपास संबंधित पोलीस करत आहेत.
