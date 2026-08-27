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'प्रेमभंग, लग्नास नकार आणि बदला': MPSC पेपरफुटीची फिल्मी कहाणी, आरोपींना 2 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

औषध निरीक्षक पेपरफुटीप्रकरणात एमपीएससीचे अप्पर सचिव अभिजीत लेंडवे यांच्यासह सहाय्यक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे आणि विश्वेवर नखाते यांनाही अटक करण्यात आली.

MPSC Paper Leak Scandal
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 9:23 AM IST

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मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरिक्षक पद भरती परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक आणि चक्रावून टाकणारे खुलासे समोर आलेत. याप्रकरणी कारवाईला आता वेग आला असून एमपीएससीच्या अप्पर सचिवांनाही अटक करण्यात आलीय. मात्र, या पेपरफुटीत आता एक लव्ह स्टोरीचा नवा अँगल समोर आलाय. एमपीएससीच्या फूड आणि ड्रग्ज इन्स्पेक्टर विषयाचा पेपर नेमका कसा फुटला? याची माहिती समोर आलीय. प्रेयसीची निवड झाली, मात्र प्रियकर अपात्र ठरला. त्यामुळे प्रेयसी सोडून जाईल आणि परीक्षेत पेपर फोडलेला असूनही अपात्र ठरलेल्या प्रियकरानं ब्रेकअपनंतर याबाबतची तक्रार केली.

MPSC Paper Leak Scandal
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

कसा फुटला पेपर : या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि नंदुरबार येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक अमृत पाटील यांना यापूर्वी राज्यस्तरीय 'उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारा'ने सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. आपल्या मुलीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांनी एमपीएससीच्या तीन अधिकाऱ्यांशी तब्बल 12 लाख रुपयांत पेपर खरेदीचा सौदा केला होता, ज्यातील 5 लाख रुपये त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दिले होते, असं चौकशीत उघड झालंय. ही पेपरफुटी एका वादग्रस्त 'लव्ह स्टोरी' आणि 'ब्रेकअप'मुळे समोर आली. मात्र 22 मार्च रोजी पार पडलेल्या या परीक्षेला बसलेल्या 40 हजार प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर या पेपरफुटीमुळे पाणी फिरलंय.

प्रेमी नापास मग ब्रेकअप अन् बदला : अमृत पाटील यांनी 'कौटिल्य अकादमी'च्या प्रवीण पाटील या व्यक्तीच्या साथीनं 22 मार्चच्या परीक्षेच्या दोन दिवस आधी आपली मुलगी ऋतुजा पाटीलसाठी ही प्रश्नपत्रिका मिळवली होती. ऋतुजानं फुटलेला हा पेपर आपला बॉयफ्रेंड गौरव पाटील उर्फ लोकेश यालाही दिला. निकाल जाहीर झाल्यावर ऋतुजा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाली, मात्र गौरव पाटील अपात्र ठरला. यावरून दोघांमध्ये वादही झाला. ऋतुजा आता अधिकारी होऊन आयुष्यात पुढं निघून जाईल, या भीतीनं, तसेच लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून गौरवनं थेट एमपीएससीकडं या पेपरफुटीची तक्रार दिली. मात्र प्रकरण अंगाशी येतंय हे लक्षात येताच तक्रार दाखल केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी गौरवनं खोटी तक्रार दिल्याचं भासवत दिलेली तक्रार मागं घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत बराच उशीर झालेला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात तक्रारदार गौरव पाटील आणि संबंधित शिक्षकासह एकूण 6 जणांना अटक केलीय.

MPSC परिक्षा नव्यानं होणार : अन्न, औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेली संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आता आयोगानं घेतलाय. 22 मार्च 2026 च्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्राथमिक चौकशीत एका उमेदवाराला पेपर आधीच मिळाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळे, आयोगानं ही भरती प्रक्रिया रद्द केली असून आता फेरपरीक्षा घेण्यात येणारय. संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नसून फेरपरीक्षेसाठी कोणतंच शुल्क आकारलं जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केली जाईल, असं प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलंय.

मुंबई पोलिसांकडून अटकसत्र : मुंबई गुन्हे शाखेनं बुधवारी याप्रकरणात मोठी कारवाई केलीय. गुन्हे शाखेनं एमपीएससीच्या (MPSC) तीन अधिकाऱ्यांसह एकूण सहा जणांना अटक केलीय. "औषध निरीक्षक पेपरफुटीप्रकरणात एमपीएससीचे अप्पर सचिव अभिजीत लेंडवे यांनाही अटक करण्यात आलीय. यासह एमपीसीच्या दोन सहाय्यक कक्ष अधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आलीय ज्यात सहाय्यक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे आणि विश्वेवर नखाते यांचा समावेश आहे. तसेच परीक्षार्थी ऋतुजा पाटील तिचे वडील अमृत पाटील आणि पेपरफुटीतला सूत्रधार प्रवीण पाटील यालाही अटक करण्यात आली. तक्रारदार गौरव पाटीलला अद्याप अटक झालेली नसली, तरी त्याची एकंदरीत भूमिका संशयास्पद आहे," अशी माहिती गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त अनिल कुंभारे यांनी दिली. अटक केलेल्या सर्व आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून 2 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय.

परीक्षा उत्तीर्ण 488 पात्र उमेदवाारांची यादीही जाहीर : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर आता MPSC पेपर फुटीवरुन विरोधकांनी लक्ष केल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत कठोर कारवाईचे संकेत दिलेत. 22 मार्च, 2026 रोजी ही चाळणी परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनं राज्यातील 6 विभागीय परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली. 12 जून, 2026 रोजी या परिक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आल्यानंतर मुलाखतीकरिता 506 उमेदवार पात्र ठरले. यापैकी 488 उमेदवारांच्या मुलाखती दिनांक 1 जुलै ते 22 जुलै दरम्यान घेण्यात आल्या. ज्यात औषध निरीक्षक पदाकरिता पात्र ठरणाऱ्या 485 व अपात्र ठरलेल्या तीन जणांसह सारी गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

TAGGED:

LOVE AND HATE STORY
MUMBAI COURT ORDER POLICE CUSTODY
MPSC पेपरफुटीची फिल्मी कहाणी
प्रेमभंग लग्नास नकार आणि बदला
MPSC PAPER LEAK SCANDAL

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