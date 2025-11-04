पुराणकाळात वर्णन असणाऱ्या कार्तिक स्वामींचं अचलपुरात होतं दर्शन; तिसऱ्या ते सातव्या शतकातील कोरीव मूर्ती एकदा पाहाच
कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त विदर्भातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक ठेव्यांपैकी एक असणाऱ्या अचलपूरच्या कार्तिक स्वामी मंदिराबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट
अमरावती- कार्तिक महिन्याच्या कृत्तिका नक्षत्रावर कार्तिक स्वामींचा जन्म झाला, असा स्कंद पुराणात उल्लेख आहे. कार्तिक पौर्णिमेला कार्तिक स्वामींचं दर्शन घेण्याला विशेष महत्त्व आहे, असं पुराणात सांगून ठेवलंय. पुराणात वर्णन असणाऱ्या कार्तिक स्वामींच्या मूर्तींचं दर्शन अमरावती जिल्ह्यात ऐतिहासिक अचलपूर शहरात भाविकांना होतं. विशेष म्हणजे कार्तिक स्वामींची ही अतिशय सुंदर मूर्ती तिसऱ्या ते सातव्या शतकातली आहे. कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त विदर्भातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक ठेव्यांपैकी एक असणाऱ्या अचलपूरच्या कार्तिक स्वामी मंदिराबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
कळस नसणाऱ्या तळघरातल्या मंदिरात मूर्ती : अचलपूर हे ऐतिहासिक शहर असून, येथील गजबजलेल्या बिल्लपुरा परिसरात गल्लीबोळांमध्ये कार्तिक स्वामी यांचं मंदिर आहे. या मंदिरात पायी जाणं हाच योग्य आणि एकमेव पर्याय आहे. बाहेरून एखाद्याचा पडका वाडा भासावा, असं हे मंदिर आहे. मंदिरावर कळस नाही. मंदिराच्या परिसरात गेल्यावर थोडं खालच्या बाजूला अलीकडच्या काळात स्थापन केलेली गणपतीची मूर्ती असून, त्या बाजूला शिवलिंग स्थापन केलं आहे. यानंतर तळघरात षडमुखी असणाऱ्या कार्तिक स्वामी यांचं त्रिमुखातलं दर्शन घडतं. इतर तीन मुख मागल्या बाजूनं असल्याचं सांगितलं जातं. ज्या ठिकाणी मूर्तीची स्थापना आहे, त्याठिकाणी एकावेळी एकच भाविक कार्तिक स्वामींचं दर्शन घेऊ शकतो, इतकी ही जागा लहान आहे. परकीय आक्रमण काळात ही मूर्ती सुरक्षित राहावी या उद्देशान ही मूर्ती तळघरात स्थापन करण्यात आली असावी आणि मंदिरावर कळस चढवला नाही, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो.
देवसेना आणि वल्ली : कार्तिक स्वामी यांच्याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. उत्तर भारतात कार्तिक स्वामी यांना अविवाहित, ब्रह्मचारी म्हणून मान्यता आहे. महाराष्ट्रातही कार्तिक स्वामी हे अविवाहित होते असंच मानलं जातं. दक्षिण भारतात मात्र कार्तिक स्वामी हे विवाहित आल्याची मान्यता आहे. दक्षिण भारतात कार्तिक स्वामी यांना मुरुगन, स्कंद, कुमारन या नावानं पुजलं जातं. दक्षिण भारतात कार्तिक स्वामी यांच्या देवसेना आणि वल्ली या दोन पत्नी आहेत, अशी मान्यता आहे. देवसेना ही इंद्राची कन्या आणि वल्ली ही वनात राहणारी अशी मान्यता असल्याची माहिती राहुल पंडित यांनी दिली. या वल्ली आणि देवसेना दोघीही अचलपूर येथील कार्तिक स्वामीच्या ऐतिहासिक मूर्तीवर कोरलेल्या आहेत हे या मूर्तीचं वैशिष्ट्य आहे, असं राहुल पंडित म्हणाले.
=कार्तिक पौर्णिमेला दर्शनाचा लाभ : संपूर्ण कार्तिक महिन्यात पहाटे कार्तिक स्नान करून काकड आरती केली जाते. प्रत्येक शहरात अनेक मंदिरात यासह ग्रामीण भागात मंदिरामध्ये काकड आरती केली जाते. परिसरातील सर्व मंदिरात पूजा होते. कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी कार्तिक स्वामी मंदिरात कार्तिक स्वामी यांचं दर्शन घेतल्यानं भाविकांना लाभ होतो, असं स्कंद पुराणात वर्णन केलं असल्याची माहिती मूर्तीशास्राचे जाणकार राहुल पंडित यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली. विशेष म्हणजे संपूर्ण वर्षभरात केवळ कार्तिक पौर्णिमेलाच महिलांना कार्तिक स्वामी यांचं दर्शन घेता येतं, असं शास्त्र असल्याची माहिती राहुल पंडित यांनी दिली.
पहाटेपासूनच भाविकांची गर्दी : कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त अचलपूर येथील कार्तिक स्वामी मंदिरात भाविकांची पहाटेपासूनच गर्दी उसळली. या भागातलं एकमेव कार्तिक स्वामी यांचं हे मंदिर असल्यानं ग्रामीण भागातील भाविकांसह जिल्ह्यातील तसेच जिल्हाबाहेरूनही भाविकांची कार्तिक स्वामी यांच्या दर्शनाकरिता दिवसभर मोठी गर्दी होणार, असं मंदिर परिसरातील रहिवासी अजय मिश्रा यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
