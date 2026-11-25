ग्रामीण विद्यार्थ्यांची भरारी! लोणीकंदच्या दोन विद्यार्थ्यांची थेट दक्षिण कोरियातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड
लोणीकंद जिल्हा परिषद शाळेतील दोन विद्यार्थ्यांची दक्षिण कोरियातील आंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स स्पर्धेसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याकरता निवड झाली आहे.
Published : November 25, 2026 at 9:01 PM IST
पुणे : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाचं शिक्षण मिळावं, तसंच त्यांना नासा आणि इतर नामांकित संस्थांना भेट देऊन प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी मिळावी, यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांना आणखी एक मोठं यश मिळालं असून, लोणीकंद जिल्हा परिषद शाळेतील दोन विद्यार्थ्यांची दक्षिण कोरियात होणाऱ्या ‘रोबोटेक्स इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिप’ या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी भारताचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवड झाली आहे. त्यामुळं पुणे जिल्ह्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय.
दक्षिण कोरियातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड : पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी रोबोटिक्स, कोडिंग, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत राष्ट्रीय स्तरावर पुणे जिल्ह्याचा गौरव वाढवला आहे. ‘रोबोटेक्स इंडिया नॅशनल चॅम्पियनशिप 2026’ मध्ये जिल्ह्यातील तब्बल 250 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये करेगाव आणि लोणीकंद जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांनी विविध स्पर्धा प्रकारांत अव्वल स्थान पटकावलं. विशेष म्हणजे, लोणीकंद शाळेतील दोन विद्यार्थ्यांची दक्षिण कोरियातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
कधी होणार चॅम्पियनशिप : दक्षिण कोरिया येथे 28 आणि 29 नोव्हेंबर रोजी ‘रोबोटेक्स इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिप’ आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी लोणीकंद येथील जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता सहावीत शिकणारा श्रीराज अभिजीत शिंदे आणि इयत्ता सातवीत शिकणारी आरोही रामचंद्र उजगरे यांची निवड झाली आहे. या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले प्रकल्प जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपाध्यक्ष यांच्यासमोर सादर केले. विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक कौशल्याचं कौतुक करत मान्यवरांनी त्यांचं अभिनंदन केलं.
कोणता प्रकल्प विकसित केला : हे दोन्ही विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपलं तांत्रिक कौशल्य, कल्पकता आणि नवोपक्रम सादर करणार आहेत. यामध्ये इयत्ता सातवीत शिकणाऱ्या आरोही उजगरे हिनं उद्योजकता आव्हानांतर्गत ‘स्कोव्हेरा’ हा प्रकल्प विकसित केला. ज्यात तिनं शाळेसाठी तयार केलेलं बहुभाषिक ॲप इंटरनेटशिवायही कार्य करू शकते. या ॲपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवणे, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, शैक्षणिक माहिती आणि पालक-शिक्षक संवाद अशा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. आरोहीनं या ॲपचं प्रात्यक्षिकही सादर केलं. तिच्या या उपक्रमामुळं शिक्षकांचा फायदा होणार आहे. याशिवाय, हे विद्यार्थी ‘फोक रेस’ आणि ‘गर्ल्स फायर फायटिंग’ या रोबोटिक्स स्पर्धा प्रकारांतही सहभागी होणार आहेत. जिल्हा परिषद, शैक्षणिक संस्था आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदारीमुळं ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना रोबोटिक्स, कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि एसटीईएम शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. झेडएस असोसिएट्स आणि फियाट यांच्या सहकार्यामुळं जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाला चालना मिळत आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत 250 विद्यार्थ्यांचा सहभाग : याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले, "ग्रामीण पुण्यातील विद्यार्थ्यांना शहरी भागातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विविध क्षेत्रातील संधी आणि अनुभव उपलब्ध करून देणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. रोबोटिक्स आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये नवोपक्रम, सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता विकसित करण्यावर आमचा भर आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत 250 विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि दोन विद्यार्थ्यांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी झालेली निवड ही जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे."
विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्श आणि प्रोत्साहन : यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील म्हणाले, "रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शिक्षणामुळं विद्यार्थ्यांसाठी अध्ययन आणि नवोपक्रमाच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतील विद्यार्थ्यांचे यश आणि दक्षिण कोरियातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी झालेली निवड यावरून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन, पायाभूत सुविधा आणि प्रोत्साहन मिळाल्यास ते किती मोठी कामगिरी करू शकतात, हे सिद्ध होते. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अशा अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील राहू."
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