नागपुरात पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

वाहन चालकांनीसुद्धा पॅनिक होऊन अतिरिक्त पेट्रोलचा भरणा करू नये. पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात आहे, आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्यात, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे.

Long queues of vehicles at petrol pumps in Nagpur
Published : March 24, 2026 at 5:20 PM IST

नागपूर- देशात आणि राज्यात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्याची अफवा पसरल्यानंतर पेट्रोल पंपांवर वाहन चालकांनी मोठी गर्दी केलीय. ही परिस्थिती एकाच शहरापूर्तीच मर्यादित नाही तर राज्यातील प्रत्येक शहरात हीच परिस्थिती बघायला मिळतेय. नागपुरातील पेट्रोल पंपावरही वाहनांच्या भल्या मोठ्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळत आहेत. पेट्रोलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, या भीतीने वाहन चालक टाकी फुल्ल करीत आहेत. या संदर्भात नागपूरचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अगदी स्पष्ट केलंय की, कुठेही पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरचा तुटवडा झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे ते म्हणालेत. पेट्रोलचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, त्यामुळे कुणीही घाबरण्याची गरज नाही. वाहन चालकांनीसुद्धा पॅनिक होऊन अतिरिक्त पेट्रोलचा भरणा करू नये. पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात आहे, आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्यात, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका - आम्ही सुरुवातीपासून योग्य त्या खबरदारीच्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि शांत राहा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलंय. घरगुती सिलिंडर सोडल्यास इंडस्ट्रीसाठी सुमारे 50 टक्के निर्बंध लागू करण्यात आलेत. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांनी घाबरून जाण्याऐवजी प्रशासनाला सहकार्य करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.

अफवा पसरवत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करू - पेट्रोलचा मुबलक प्रमाणात पुरवठा होत आहे, त्यामुळे घाबरून गर्दी करू नये. पेट्रोल पंप धारकांच्या क्रेडिट लिमिटसंदर्भात कुठलाही विषय माझ्यापर्यंत आलेला नाही. आल्यास संध्याकाळी पुन्हा त्यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिलंय.

घाबरण्याची परिस्थिती नाही - जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेल, गॅससाठा मुबलक प्रमाणात असून, त्याचे प्रशासनामार्फत काटेकोर संनियंत्रण केले जात आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे वरिष्ठ पातळीवरून नित्य आढावा घेत आहेत. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपल्याला आवश्यक तेवढी खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले. कुणाच्या मनात जर भीती असेल तर त्यांनी मनातून काढून टाकावी. जिल्ह्यात कुठलीही पॅनिक होणारी स्थिती नाही नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी यांनी सांगितले.

जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन - पेट्रोल, डिझेल, गॅस इतर ऊर्जेबाबत केंद्र शासन तसेच राज्य सरकारकडूनही यापूर्वीच स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध अत्यावश्यक बाबींच्या संनियंत्रणासाठी शासन निर्णय निर्गमित केलाय. या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आलीय. वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी पॅनिक होऊ नये, असेही आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले. अत्यावश्यक सेवेबाबत चुकीच्या अफवा पसरविणाऱ्यांबद्दल अथवा यात अडथळा आणणाऱ्यांवर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय.

