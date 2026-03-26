टंचाई भासण्याच्या भीतीनं पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा; गॅस सिलिंडरच्या पाठोपाठ पेट्रोलचा तुटवडा
आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन-तीन दिवसापासून इंधन तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या भीतीतून जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर वाहनचालकांच्या इंधन भरण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
Published : March 26, 2026 at 8:02 PM IST
अमरावती : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम भारतातही जाणवायला लागला आहे. गॅस सिलिंडरच्या पाठोपाठ आता पेट्रोलचा तुटवडा अमरावती शहर आणि जिल्ह्यात जाणवत आहे. अनेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल भरण्याकरिता वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. तर जिल्ह्यात अनेक पेट्रोल पंप एक दिवसाआड बंद राहत आहेत.
पेट्रोल पंपांवर होत आहे गर्दी : अमरावती शहरात पेट्रोल पंप सुरू होताच त्या ठिकाणी अक्षरशः वाहनांची गर्दी उसळलेली दिसते. सकाळपासूनच पेट्रोल भरण्याकरिता वाहनांची रांग पेट्रोल पंपांसमोर लागली आहे. पेट्रोलची टंचाई भासेल या भीतीपोटी अनेकजण गरजेपेक्षा अधिक पेट्रोल आपल्या वाहनांमध्ये टाकत आहेत. आपल्या वाहनांची टाकी पेट्रोलनं पूर्ण भरण्यावर नागरिकांचा भर असल्यामुळं पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल पूर्वीपेक्षा जास्त वेगानं संपत आहे.
मुबलक साठा मात्र लोकांचा गोंधळ : "शहरातल्या जवळपास सर्वच पेट्रोल पंपांवर वाहनांची रांग लागली आहे. प्रशासनाच्या वतीनं पेट्रोलचा साठा पुरेसा आहे, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तरीदेखील नागरिकांमध्ये पेट्रोलची टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती आहे. यामुळं पेट्रोल पंपांवर गर्दी उसळत आहे", असं पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्याकरिता आलेले निलेश वाडेकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. ज्यांना जितकं पेट्रोल लागतं तितकच प्रत्येकानं घ्यायला हवं. मात्र, आज तशी परिस्थिती दिसत नाही. यामुळं पेट्रोल पंपावर गोंधळाचं वातावरण दिसत आहे, असं देखील निलेश वाडेकर म्हणाले.
अफवामुळं वाढली गर्दी : "शहरात आणि जिल्ह्यात पेट्रोलचा तुटवडा आहे, अशा अफवा समाज माध्यमावर पसरल्यामुळं नागरिकांची पेट्रोल पंपावर गर्दी उसळली आहे", असं स्टेट रिझर्व पोलीस फोर्स वेल्फेअर पेट्रोल पंप येथील व्यवस्थापक योगेश जळमकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. "आता आमच्या पेट्रोल पंपावर मुबलक पेट्रोल आणि डिझेल साठा आहे. पेट्रोल किंवा डिझेलच्या तुटवड्या संदर्भात वरिष्ठ स्तरावरून कुठलेही निर्देश प्राप्त झाले नाहीत. असं असताना अनेक लोक शंभरच्या जागी पाचशे रुपयांचे पेट्रोल भरत आहेत. ग्राहकांनी पेट्रोलचा असा साठा करू नये. अनेकजण चारचाकी आणून गाडीची टाकी पूर्ण भरून घेत आहेत. काहीजण तर पेट्रोल भरण्याकरिता कॅनदेखील आणत आहेत. आपल्या शहरात पेट्रोल मुबलक प्रमाणात आहे. मात्र नागरिकांनी त्यांना जितकं आवश्यक आहे, तितकंच पेट्रोल घ्यावं. यामुळं परिस्थिती आटोक्यात राहील", असंदेखील योगेश जळमकर म्हणाले.
जिल्ह्यात अशी आहे परिस्थिती : अमरावती शहरात काही पेट्रोल पंपावर एक दिवसाआड टँकर येत आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंप एक दिवस बंद तर दुसऱ्या दिवशी सुरू होत आहे. अमरावती शहराप्रमाणेच जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरदेखील अशीच परिस्थिती आहे. परतवाडा शहरात एकूण आठ पेट्रोल पंपापैकी गुरुवारी केवळ दोन पेट्रोल पंपावरच पेट्रोल उपलब्ध होते. बुधवारी चिखलदरा येथील पेट्रोल पंपावर प्रचंड गर्दी उसळली होती. गुरुवारी मात्र सकाळपासूनच हे पेट्रोल पंप पेट्रोल नसल्यामुळं बंद आहे. धामणगाव रेल्वे शहरात चार पैकी दोन पेट्रोल पंपावर आज पेट्रोल उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी वाहन चालकांची सकाळपासूनच रांग लागली होती. मोर्शी शहरातदेखील पेट्रोल पंपांवर गर्दी होती. धारणी येथे बुधवारी पेट्रोलपंप बंद होतं. मात्र गुरुवारी पेट्रोलचा टँकर आल्यामुळं या ठिकाणी आज पेट्रोल उपलब्ध आहे. नांदगाव खंडेश्वर येथे तीन पेट्रोल पंप असून तिन्ही ठिकाणी पेट्रोल उपलब्ध आहे. मात्र, या ठिकाणीदेखील वाहन चालकांची गर्दी उसळली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात पेट्रोल पुरवठा स्थिती
- भारत पेट्रोलियम
पेट्रोल : 400 के एल
डिझेल : 450 के एल
- हिंदुस्थान पेट्रोलियम
पेट्रोल : 320 के एल
डिझेल : 248 के एल
- इंडियन ऑइल
पेट्रोल : 500 के एल
डिझेल : 550 के एल
- नायरा
पेट्रोल : 385 के एल
डिझेल: 275 के एल
