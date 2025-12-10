ETV Bharat / state

स्वागत कमानीला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याच्या मागणीसाठी कोल्हापूर ते नागपूर लाँग मार्च

गावातील स्वागत कमानीला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याच्या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाघापूर गावातील आंबेडकरवाद्यांनी वाघापूर ते नागपूर लाँग मार्च काढला आहे.

Kolhapur to Nagpur longmarch
नागपूरच्या दिशेनं जाताना आंबेडकरवादी (ETV Bharat Reporter)
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील वाघापूर गावाच्या कमानीला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याच्या मागणीसाठी गावातील आंबेडकरवाद्यांनी प्रशासनाकडं वर्षभर पाठपुरावा केला. मात्र कोणताच निर्णय न झाल्यामुळं राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडं दाद मागण्यासाठी वाघापूर ते नागपूर पायी लाँग मार्च काढण्यात आलाय. बुधवारी मोर्चेकरी कोल्हापुरात पोहोचले. जोपर्यंत कमानीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव लागत नाही. तोपर्यंत गावाकडं परत जाणार नसल्याचा निर्धार वाघापूरच्या आंबेडकरवाद्यांनी केला आहे.

...तोपर्यंत गावाकडं जाणार नाही : "कोल्हापुरातील भुदरगड तालुक्याच्या वाघापूर गावातील गट क्रमांक 2 मध्ये 39 गुंठे जागा आहे. यातील 3 गुंठे जागा समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी तर 9 गुंटे प्रचलित तलावासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. यातील 27 गुंठे पड क्षेत्र 7/12 उताऱ्यावर नोंद आहे. ग्रामपंचायत वाघापूरकडून याच जमिनीचं सपाटीकरण करण्याचं काम चालू होतं. यावेळी आंबेडकरवाद्यांनी याला विरोध केला. त्यावेळी गावात जातीय सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी त्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावानं कमान उभी करण्याचा ग्रामसभेत 26 जानेवारी 2004 ला ठराव मंजूर करण्यात आला. याच ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वेळोवेळी प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. मात्र याला यश न आल्यामुळं वाघापूरच्या आंबेडकरवाद्यांनी नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाकडं जाण्याचा आणि दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आम्हाला न्याय देतील यासाठी वाघापूरवासीय नागपूरकडं पायी चालत निघाले आहेत. जोपर्यंत या कमानीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव लागत नाही तोपर्यंत गावाकडं न परतण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे," अशी प्रतिक्रिया वैभव कांबळे यांनी दिली.

वर्षभर लढा, सामाजिक बहिष्काराचे चटके : भुदरगड तालुक्यातील वाघापूर गावात सुमारे 150 हून अधिक कुटुंबाचा समाज गेली अनेक वर्ष गुण्यागोविंदानं नांदत आहे. मात्र या कमानीवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर या समाजाला सामाजिक बहिष्कारचे चटके सहन करावे लागले. दैनंदिन गरजेच्या गोष्टीसाठी सुद्धा शेजारच्या गावावर अवलंबून राहावं लागलं. याची सल कुटुंबातील बांधवांना आहे. ज्या गावात अन्याय सहन करावा लागतो, त्या गावात राहायचं नाही असा निर्धार व्यक्त करून वडिलोपार्जित जमिनी आणि पशुधन गावात सोडून आवश्यक प्रापंचिक साहित्यासह गावातील बांधव नागपूरच्या विधिमंडळाकडं रवाना झालेत. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत मागं हटणार नाही असा इशाराही या आंदोलनकर्त्यांनी दिलाय. या लाँगमार्चमध्ये अशोक कांबळे, बबन कांबळे, तानाजी कांबळे, सात्ताप्पा कांबळे, जयवंत कांबळे, सागर कांबळे, रघुनाथ कांबळे, नेताजी कांबळे यांच्यासह महिला आणि समाजबांधव सहभागी झाले आहेत.

