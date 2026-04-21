लोणेरे तरुणी हत्याकांड : हत्या, बलात्कार अन् ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा; आरोपीच्या अटकेवरून संभ्रमावस्था
माणगावमधील लोणेरे येथील एका लॉजमध्ये तरुणीचा संशयास्पद मृतदेह आढळला असून, पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला आहे. आरोपीच्या अटकेबाबत अद्याप गूढ कायम आहे.
Published : April 21, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 2:54 PM IST
रायगड : जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील लोणेरे इथं असलेल्या एका लॉजमध्ये तरुणीचा निरवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह आढळल्यानं संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेत तपासाला सुरुवात केली. प्राथमिक तपासात ही हत्या असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. तर मृतदेहाची अवस्था पाहता बलात्कारानंतर हत्या केल्याची शक्यतादेखील वर्तवली जात होती. तपासाची चक्रे फिरवत पोलिसांनी मृत तरुणीची ओळख पटवली. तसंच संशयित आरोपीचा मागोवा घेतला आहे. परंतु, आरोपीच्या अटकेवरून संभ्रमावस्था आहे.
पोलिसांचा तपास सुरू : एका लॉजमध्ये तरुणीचा निवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह आढळल्या प्रकरणी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात हत्या, बलात्कार आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस विविध पथके तयार करून आरोपीचा शोध घेत असून तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज, तसंच स्थानिकांकडून माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू आहे.
नेमकं सत्य काय? : लोणेरे तरुणी हत्याकांड प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे. कारण, मंत्री आदिती तटकरे यांनी मध्यरात्री सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करत संबंधित आरोपीला अटक केल्याचं जाहीर केलं. त्यांच्या या पोस्टनंतर मोठी चर्चा रंगली. परंतु, मंत्री आदिती तटकरे यांच्या दाव्यानंतर तब्बल 11 तास उलटूनही पोलिसांनी अधिकृतरीत्या आरोपीच्या अटकेबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. यामुळं मंत्री आणि पोलीस प्रशासन यांच्या माहितीमध्ये विसंगती दिसून येत असून नेमकं सत्य काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आरोपीला प्रत्यक्षात अटक झाली आहे का? किंवा तपासाच्या दृष्टीनं काही माहिती जाणीवपूर्वक गुप्त ठेवली जात आहे का? याबाबत नागरिक आणि माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे (ता. माणगाव) येथे एका तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याची घटना अत्यंत संतापजनक आहे. ही घटना निदर्शनास येताच मी रायगड पोलीस अधीक्षक श्रीमती आंचल दलाल यांना सदर घटनेची कसून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रायगड पोलीस, मुंबई पोलीस, नवी मुंबई…— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) April 20, 2026
महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर : या गंभीर घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांनी लवकरात लवकर आरोपीला अटक करून या प्रकरणाचा छडा लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. पोलीस लवकरच आरोपीच्या अटकेबाबत अधिकृत माहिती देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आरोपीला लवकरच अटक करणार : "लोणेरे येथील एका लॉजमध्ये एका महिलेचा मृतदेह असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. यानंतर पोलिसांचं पथक घटनास्थळी पोहोचलं. यावेळी त्यांना निवस्त्र अवस्थेतील महिलेचा मृतदेह आढळला. त्यानंतर हेड कॉन्स्टेबल चव्हाण यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गोरेगाव पोलीस ठाण्यात विविध कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद केली आहे. या प्रकरणाचा तपास रायगड आणि रत्नागिरी पोलीस मिळून करत आहेत. प्रकरणातील आरोपीच्या शोधासाठी चार पथक तपास करत आहेत. आरोपीची ओळख पटली असून त्याला अटक केली जाईल," अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे यांनी दिली.
हेही वाचा :