मुंबई-गोवा महामार्गावरील लोणेरे पुलाचा भराव धोकादायक, पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्तीची मागणी
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील लोणेरे येथील उड्डाणपुलाचा माती भराव सध्या धोकादायक स्थितीत आहे.
Published : May 30, 2026 at 4:50 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील लोणेरे येथील उड्डाणपुलाचा माती भराव सध्या धोकादायक स्थितीत आहे. पुलाला जोडण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या मातीच्या भरावाच्या संरक्षणासाठी बसवण्यात आलेल्या आरसीसीच्या आर.ई. पॅनल्स मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले असून, अनेक ठिकाणी ते रस्त्याच्या बाजूला झुकलेले दिसत आहेत. भरावातील मातीच्या वाढत्या दबावामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. ठेकेदाराने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपात लोखंडी रॉड ठोकून आणि सिमेंट काँक्रिटचा मुलामा देऊन दुरुस्तीचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. आता पावसाळा तोंडावर आला असल्याने या भरावाच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पॅनल्सला मोठ्या प्रमाणात तडे - देशातील महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांपैकी एक असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या महामार्गावरील लोणेरे परिसरात उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणात माती भराव टाकण्यात आला आहे. या भरावाला आधार देण्यासाठी आणि माती घसरणार नाही यासाठी आर.ई. पॅनल्स बसवण्यात आले होते. मात्र, आता या पॅनल्समध्ये मोठ्या प्रमाणात तडे, विस्कळीतपणा आणि झुकलेली अवस्था दिसून येत आहे.
डागडुजी करण्यात आली - स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून हा भराव हळूहळू खचत असून आर.ई. पॅनल्स रस्त्याच्या बाजूला सरकत आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ठेकेदाराने काही ठिकाणी मोठे लोखंडी रॉड ठोकून पॅनल्स रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच काही भागांवर सिमेंट काँक्रिट टाकून डागडुजी करण्यात आली आहे. मात्र, हे उपाय तांत्रिकदृष्ट्या कितपत प्रभावी आहेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विशेष म्हणजे, या पुलालगत सर्व्हिस रोड असून या मार्गावरून स्थानिक नागरिक, दुचाकीस्वार आणि लहान वाहने मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. भराव आणखी झुकल्यास किंवा पावसाच्या पाण्यामुळे मातीची धूप झाल्यास हा संपूर्ण भाग सर्व्हिस रोडवर कोसळण्याची शक्यता स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दुर्घटना होण्याची भीती - दरम्यान, काही दिवसांतच मान्सून कोकणात दाखल होणार आहे. मुसळधार पावसामुळे भरावामध्ये पाणी झिरपल्यास मातीची पकड आणखी कमकुवत होऊ शकते. परिणामी आर.ई. पॅनल्स आणि माती भरावाचा मोठा भाग घसरून रस्त्यावर येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत वाहतुकीस अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात - स्थानिक ग्रामस्थ आणि वाहनचालकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच संबंधित ठेकेदार कंपनीने या ठिकाणी तातडीने तांत्रिक पाहणी करून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. पावसाळ्यापूर्वीच या भरावाची सखोल तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती न झाल्यास मुंबई-गोवा महामार्गावर भविष्यात मोठी दुर्घटना घडू शकते, अशी भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
